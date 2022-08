Pronti Exxx…Polzive!!! Resi noti i nomi dei candidati, e sicuri eletti, di Fratelli d’Italia Fvg. Rizzetto gentlemen; Nicole Matteoni capolista camera, fuori Scoccimarro. Ciriani-Tubetti al Senato proporzionale

Salvo ripensamenti dell’ultimo minuto (probabili), possiamo già delineare i nomi dei futuri parlamentari di Fratelli d’Italia che rappresenteranno il Friuli: Rizzetto, Ciriani, Nicole Matteoni e Francesca Tubetti. Buone possibilità per il vice sindaco di Pordenone Loperfido (non sarebbe incompatibile).

E’ terminato poco fa il primo vertice di Fratelli d’Italia in cui si dovevano decidere i nomi da inserire nelle liste del Friuli Venezia Giulia per il Parlamento. Non sono mancate le sorprese. A partire dal beau geste di Walter Rizzetto che ha declinato l’offerta sulla doppia candidatura ed ha scelto solo l’uninominale Camera di Udine. La rinuncia ha fatto scattare le batterie triestine del capogruppo in regione Giacomelli che ha piazzato come capolista alla Camera proporzionale la sua portavoce Nicole Matteoni. Per lei assicurato il biglietto per Roma. Dietro l’assessora triestina, con discrete possibilità di venire eletto, il vice sindaco di Pordenone, Emanuele Loperfido. Luca Ciriani, come detto, sarà capolista sia uninominale che proporzionale Senato. A scalare, come quota di genere obbligatoria, la segretaria dei Patrioti della provincia di Gorizia Francesca Tubetti.

La cronaca politica registra anche l’ufficiosità della candidatura dell’assessore del comune di Udine Giulia Manzan capolista nel proporzionale Camera per la lista di “Noi con l’Italia” la formazione centrista di Lupi-Tondo. Per lei poche probabilità di successo ma ambienti romani assicurano che Lupi abbia già in mente un incarico di livello nazionale per la segretaria regionale del partito.