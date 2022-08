FriuliTossico Exxx…Polzive!!! Trema il turismo friulano: Il progetto della fonderia a San Giorgio distruggerà Lignano. Fanotto, Marosa, Vignando e Zoccarato interrogano il sindaco: Perché non dice nulla?

Il 12 agosto scorso, i consiglieri comunali Fanotto, Marosa, Vignando e Zoccarato hanno depositato una mozione avente per oggetto “la realizzazione di un polo siderurgico green in zona industriale Aussa Corno nel comune di San Giorgio di Nogaro“. Proprio ieri il TgrFvg confermava l’interesse della Danieli alla costruzione dell’ impianto di produzione di acciaio in sinergia con gli ucraini della Metinvest. L’area coinvolta, “Punta Sud”, rientra nel patrimonio naturalistico europeo trattandosi di un sito d’interesse comunitario. Pur trattandosi di zona industriale, lo statuto del Consorzio prevedeva investimenti per la riqualificazione ambientale del territorio. Purtroppo, l’ossessione dell’acciaio in una zona naturalistica irripetibile, ha fatto venire le traveggole alla giunta Fedriga che trascura i danni che una ciminiera costruita a poche chilometri dalle zone balneari friulane, potrebbe provocare. L’esecutivo regionale, nella fretta, ha già stanziato oltre 20milioni di euri per i primi lavori. L’investimento delle due società si aggira attorno al miliardo di euri.

Per questo motivo, i consiglieri di minoranza del comune di Lignano, preoccupati per le strutture alberghiere e per l’impatto negativo sul turismo, hanno depositato un’interrogazione al sindaco Giorgi:

“Una nuova Servola a Lignano?

Alcuni mesi fa l’Assessore regionale al Turismo ha comunicato a mezzo stampa con molta enfasi il progetto di realizzare in un connubio di finanziamenti-pubblico privato una nuova mega acciaieria nella zona industriale denominata Aussa-Corno nel Comune di San Giorgio di Nogaro. Il progetto avrebbe secondo noi un forte impatto ambientale in quanto andrebbe a modificare le bocche di porto della Laguna di Marano e Grado fortemente interconnesse tra di loro, con ripercussioni probabili sulla nautica da diporto, ma potenzialmente, influirà anche sulla costa ossia la nostra spiaggia, unico e vero core business di Lignano. Il 10 giugno si è già svolto un tavolo tecnico favorito dalla Regione ove vi erano presenti piu attori ma il Comune di Lignano non era stato invitato.

Ora, sembra che il progetto stia prendendo velocità ma non ci sono studi o informazioni a riguardo. Sembra quasi che i delicatissimi e già purtroppo intaccati equilibri ambientali non siano più di primario interesse.

Perchè il Comune di Lignano non è stato consultato?

Ricordiamo che il Turismo incide con quasi il 13% sul PIL regionale e solo Lignano incide con una quota dell’8% sul PIL regionale.

Noi vogliamo che se ne parli, vogliamo che la popolazione e gli operatori economici portatori di interessi siano correttamente informati, rappresentati e tutelati.