ArrostoDemocratico Exxx…Polzive!!! L’estate dei veleni in casa PD. Iacop attacca Shaurli: Mancata trasparenza sulle candidature. Il segretario mi deve dare delle risposte. Come funziona il riparto proporzionale del Rosatellum?

Il consigliere regionale dei Dem di area ex DC, Franco Iacop è amareggiato. Non tanto per la mancata candidatura alle politiche, quanto per il metodo furbesco seguito dal segretario Shaurli per escludere chi aveva dichiarato, con una lettera inviata agli iscritti e al segretario stesso, la volontà di candidarsi alle politiche per “rappresentare a Roma l’area moderata e centrista del PD”. Iacop punta il dito contro il segretario; così riporta «Il Gazzettino» di oggi: “Avevo scritto la mia lettera e consegnata nelle mani del segretario regionale, quello che dovrebbe essere il garante di tutte le aree del partito – osserva Iacop – Alcuni passaggi non sono stati trasparenti e Shaurli che doveva tutelare tutte le anime, mi pare che abbia fatto, invece, scelte di area. La sua. Per questa mancanza di trasparenza – prosegue il consigliere regionale – sono amareggiato, mentre sono deluso perché nel momento in cui sta nascendo un polo di centro, noi lasciamo quell’area completamente sguarnita”. Il bersaglio di Iacop è tuttavia il segretario-garante. “Posso capire che il momento è complicato, che ci sono meccanismi e passaggi che a volte sfuggono di mano, ma a questo punto mi aspetto una risposta che mi spieghi cosa è successo dalla consegna della mia lettera alle decisioni che sono emerse”. Per quale motivo Shaurli ha nascosto a Iacop la volontà di candidare? E perché non lo ha avvertito delle sue intenzioni quando gli è stata presentata la lettera di autocandidatura? “Credo che il segretario – tuona Iacop – debba dare delle risposte. Spero che non accada la stessa cosa per le candidature alle regionali che sono dietro l’angolo, perché allora significherebbe che quanto avvenuto non è un passaggio, un errore, una carenza di trasparenza, ma una scelta. A quel punto tutto torna in discussione“.

All’interno del PD Friulano la crisi è conclamata. Dopo il caso Francesco Russo, Iacop presenta il conto in nome e per conto dei centristi all’interno del partito. Una situazione non facile giacché Letta vorrebbe puntare al primazia del partito alle prossime politiche. E, viste le polemiche, rischia di portare invece voti al gruppo di Calenda-Renzi e di penalizzare il PD, non solo nei collegi uninominali ma anche nei proporzionali visto il sistema di riparto alla Camera che avviene su base nazionale. Qui vi riportiamo un sintetico esempio:

Il meccanismo di distribuzione proporzionale dei seggi è il cosidetto metodo Hare (o largest remainder). Immaginiamo ci siano 15 elettori che devono eleggere 5 deputati. Ogni partito riceverà un deputato ogni tre voti. Immaginiamo di avere tre partiti: il partito A riceve 8 voti, il partito B ne riceve 3 e il partito C ne riceve 4. Assegniamo quindi un deputato ogni tre voti, e ci ritroviamo con due seggi al partito A (8 voti), un seggio al partito B (3 voti) e un seggio al partito C (4 voti). Il quinto seggio sarà attribuito al partito che ha più voti “avanzati”, in questo caso il partito A (più precisamente al partito con il maggiore resto del quoziente tra voti e divisore, in questo caso pari a tre). Ci ritroviamo quindi con il partito A che ha avuto un po’ più seggi del dovuto (grazie ai resti), il partito B che ha avuto esattamente il numero di seggi spettanti, mentre il partito C ha avuto un po’ meno seggi del dovuto (a causa di un “resto” troppo basso). Il caso dei voti “avanzati” potrebbe premiare ulteriormente Fratelli d’Italia.

Questa operazione viene effettuata sui voti dei singoli partiti a livello nazionale per distribuire i 245 seggi tra le liste a livello nazionale. Viene poi ripetuta a a livello di ogni circoscrizione. Proprio per questi giochi di resti, il conteggio a livello di circoscrizione potrebbe assegnare a un partito più o meno seggi di quelli spettanti secondo il conteggio nazionale. Ci ritroviamo quindi con dei partiti “eccedentari” (troppi seggi assegnati nel conteggio circoscrizionale) e dei partiti “deficitari” (l’opposto). Spetterà alla commissione elettorale le circoscrizioni in cui il partito eccedentario ha ricevuto l’ultimo seggio grazie ad un “resto” (proprio come il partito A nel nostro esempio) e il partito deficitario ha invece un “resto inutilizzato” (proprio come il nostro partito C dell’esempio).