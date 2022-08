ArrostoSanitario Exxx…Polzive!!! Martines detta l’agenda a Riccardi su Palmanova: a breve riaprirà oculistica. A Gemona ospedale senza pronto soccorso: presentato esposto in Magistratura.

Il centrodestra palmarino non si presenta al consiglio straordinario di una settimana fa sotto la Loggia e Riccardi si mette in moto per sollecitare il suo direttore Caporale (querelante Leopost) ad attivare il reparto di oculistica nella struttura di Jalmicco. Irritazione e sconcerto per lo schiaffo al galateo istituzionale che il vice presidente ha rifilato alla minoranza: non li considera. Politicamente, qualora agli annunci seguissero i fatti, viene registrato un punto a favore di Martines, vice sindaco facente funzioni di sindaco, che ha voluto portare a conoscenza dei cittadini della bassa friulana che le promesse (luglio 2019 auditorium) vanno mantenute. All’insaputa degli ignorati consiglieri del centrodestra locale, Riccardi ha deciso che: “La programmazione dell’attività del nosocomio di Palmanova, procede nella direzione del potenziamento delle specializzazioni che ne rappresentano un punto di forza, fra queste rientra l’oculistica. L’avvio della Soc dedicata permetterà anche di ridurre le liste d’attesa per interventi che hanno un forte impatto sulla qualità della vita delle persone, come la cataratta e le iniezioni intravitreali”. Sul tema sanità, il centrodestra locale non ha voce in capitolo. Gli passa tutti sopra. Tuttavia, per una struttura organizzativa complessa che riapre, ce n’è un’altra che mette nei guai il vicegovernatore, il Pronto Soccorso di Gemona. Il gruppo di Comitati nato in difesa dell’ospedale San Michele ha presentato un dettagliato esposto alla Magistratura. Le ragioni sono le seguenti: “Il punto di primo intervento di Gemona che rimane chiuso, la sua riapertura rimandata a quando troveranno il personale necessario; una Guardia Medica presente in maniera sporadica; non c’è il medico notturno nel DPI e SUAP (circa 40 degenti) e l’elicottero del 118 continua ad atterrare nei prati, in mancanza della elipiazzola già finanziata da anni”. Questa è la fotografia dell’attuale Sanità del Gemonese secondo i Comitati locali in difesa del nosocomoio. Sono carenze che hanno spinto i Comitati a denunciare in Procura lo stato di gravissimo abbandono del presidio sanitario. “Il Gemonese e i territori ad esso afferenti, nel silenzio generale, sono fanalino di coda della Sanità regionale”. Concludono.