OrticelliPatuanelli Exxx…Polzive!!! Il listino bloccato di Conte votato dall’80% degli iscritti. Patuanelli candidato in 3 collegi; Luca Sut in Friuli

Il listino bloccato di Conte (15 componenti), ha ricevuto il gradimento dell’80% dei votanti del movimento 5 Stelle. Quindi in lista e sicuro parlamentare per la seconda volta, ci sarà il ministro uscente Stefano Patuanelli che sarà capolista nei proporzionali del Friuli Venezia Giulia, Lazio e Campania. Il deputato uscente Luca Sut sarà capolista alla camera proporzionale del Friuli Venezia Giulia. Quest’ultimo è risultato il primo degli eletti delle “parlamentarie” per la regione: ha ottenuto 430 voti; alle sue spalle Marco Castenetto con 204; terzo classificato, Sergio Cecchini con 196 voti. Alle parlamentarie hanno votato, in tutta Italia, 50.014 iscritti su 133.664 aventi diritto.

Sut, pur consapevole delle non facili previsioni di diventare di nuovo deputato, ha commentato in rete: “Ringrazio tutti gli iscritti per la rinnovata fiducia. Ora ci aspetta un grande lavoro da fare in campagna elettorale e lo faremo tutti quanti assieme. Sia che sia eletto o meno, rimarró sempre a fianco del MoVimento 5 Stelle e di Giuseppe Conte, abbiamo dei grandi obiettivi di rilancio e di riorganizzazione. Un grande in bocca al lupo a tutti i candidati! A riveder le stelle”.