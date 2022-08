Massimiliano Panizzut e Vannia Gava i due nomi certi della Lega candidati al Parlamento.

Come da previsione, sono Vannia Gava e Massimiliano Panizzut i primi nomi della Lega che saranno candidati nei due collegi uninominali della Camera per il Friuli. Il terzo uninominale è stato assegnato a Nicole Matteoni di Fratelli d’Italia. Restano le scelte per i proporzionali che potrebbero finire all’assessore Graziano Pizzimenti seguito da una donna (Bubisutti?). Per l’uninominale Senato non dovrebbero esserci problemi per Mario Pittoni sostenuto dal mago delle leggi elettorali, Calderoli. Al proporzionale Senato ci sono buone probabilità di vedere in lista l’assessore Callari seguito da una donna. L’operazione Callari ha manico per via di un disegno isontino che vedrebbe l’ingresso in giunta del consigliere Calligaris pronto per la campagna elettorale per le regionali col ruolo di assessore.