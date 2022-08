ArrostoElettorale Exxx…Polzive!!! Serracchiani nuovo taglio di capelli friulano per la campagna piemontese. Ieri a Torino a condannare lo sfregio contro Tina Anselmi

Nel pomeriggio di ieri, Debora Serracchiani candidata in duplex in Friuli e in Piemonte, prima di sottoscrivere l’accettazione di candidatura si è fermata nel quartiere di Torino Mirafiori Nord dove si trova il giardino intitolato a Tina Anselmi. Scrive in rete la capogruppo del PD: “Un doveroso passaggio all’area intitolata a Tina Anselmi, partigiana e prima donna a ricoprire la carica di ministra della Repubblica Italia, sfregiata da vili ignoti con una svastica. Un gesto vigliacco contro simbolo Italia democratica e antifascista”. Fra i numerosi commenti apparsi in calce alla foto ce n’è uno, di tale “damiani1717” che ha notato il nuovo taglio di capelli della candidata: “Noto con piacere che ha cambiato barbiere”. Sull’episodio è intervenuto anche il presidente della regione Veneto Luca Zaia: “Un gesto inqualificabile per il quale esprimo condanna assoluta senza se e senza ma. Mi auguro che vengano individuati al più presto gli autori di una simile azione tanto vergognosa”. Commenta Zaia. “Imbrattare una lapide è un atto che va sempre condannato, ma assume una gravità enorme in un caso come questo in cui si offende la memoria di un personaggio della statura di Tina Anselmi“.