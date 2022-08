Lega motosega Exxx…Polzive!!! Pizzimenti e Dreosto in prima fila per i proporzionali. Prevale la linea Salvini.

Secondo gli ultimi rimbalzi che giungono in Friuli da via Bellerio, le probabilità che i nomi di Graziano Pizzimenti e Marco Dreosto siano i capilista al proporzionale Camera e Senato, sono molto alte. Se Pizzimenti si era affidato alla Beata Vergine di Marano per ottenere il visto, Dreosto ha goduto di una negoziatura decisamente più politica. Non é un mistero che l’europarlamentare sia un uomo vicinissimo a Salvini e, in questo senso, il timbro del segretario nella stesura delle liste in Friuli, appare evidente. Panizzut, Gava, Dreosto e Pizzimenti hanno altissime possibilità di bissare o entrare per la prima volta in Parlamento, ma la corrente di Fedriga, riconducibile solo all’assessore regionale Pizzimenti, a meno di ribaltamenti dell’ultimo minuto, appare decimata.