Credo Exxx…Polzive!!! Mentre i leghisti fanno festa alle sagre, Udine registra il record di furti in una notte. La città saccheggiata dai briganti. Sei locali messi a soqquadro.

Credo. Lo slogan della Lega ha già fatto flop. In Friuli e in particolare a Udine, i briganti scorazzano come gli pare e hanno raggiunto anche il centro cittadino. In questi giorni i leghisti sono rapiti dall’estate, si divertono al mare; in convalescenza o in giro per sagre (qui in foto a Carpacco Franz, Zilli, Toller, Orlando e assessori). Intanto il cuore del Friuli è impestato.

A Udine, malgrado gli annunci, le telecamere, i presidi e le stangate-civetta ai poveri automobilisti (vedi Pizzeria Biffi), sale la preoccupazione, l’angoscia e la percezione d’insicurezza che si fa sempre più drammatica. I petulanti annunci di Fontanini-Ciani-Del Longo hanno il sapore di una campagna propagandistica utile solo a rasserenare i residenti. Ma non è così. Il capoluogo friulano non aveva mai registrato un numero così alto di furti e atti vandalici come quello di questo fine settimana. Giovedì notte i briganti sono entrati in un locale di Viale Venezia, in una zona mediamente frequentata; fra venerdì e sabato, il giro si ripete e i malviventi sono entrati, usando un piede di porco, al ristorante Carmagnola nella centralissima via del Gelso (vedi foto); hanno tentato di rubare quello che potevano dalla cassa del Pinocchio di piazza XX Settembre (400 euri). A quell’ora, non essendoci nessun vigile, i briganti sono arrivati indisturbati in via Mercatovecchio e hanno preso di mira l’elegantissimo Cuvée Lounge. “Sono entrati da una porta – ha detto il titolare Andrei Hazazup – e hanno rubato il fondo cassa e altro denaro. Circa 600 euro. Una vergogna”. I delinquenti hanno preso di mira anche l’Agricoltura di via Gorghi. Non hanno rubato nulla ma hanno provocato dei danni a una finestra. Il titolare sintetizza il clima: “In città gira brutta gente. Mi auguro che queste persone vengano assicurate alla giustizia al più presto”