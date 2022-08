DelineaSunsplash Exxx…Polzive!!! I basabanchi friulani si sono lasciati scappare il più grande Festival reggae d’Europa. Dieci anni dopo parlano Honsell e Bottoni.

Delinea, il preziosissimo collaboratore di Leopost oggi affronta la questione Sunsplash. Ecco il brano:

“Si concluderà domani in Spagna, a Benincàssim, la ventisettesima edizione del più importante festival della musica reggae europeo, premiato nel 2010 dall’Unesco come evento che promuove la cultura della pace. Oltre cinquanta i concerti tenuti nell’arco di una settimana con massiccia partecipazione di appassionati del genere da tutto il mondo che nell’ultima edizione pre-covid del 2019 superava le 200.000 presenze. L’evento conobbe una evoluzione extra europea, con adesione esponenziale di appassionati al reggae da tutto il mondo, già nella sua sede storica dell’area del parco del Rivellino ad Osoppo, la cui ultima edizione si tenne nel 2009, dove oltre ai concerti venivano organizzati dibattiti, forum e laboratori portando, oltre ad una imponente visibilità del Friuli nel mondo, anche un indotto di decine di milioni euro in pochi giorni .

Un’indagine per agevolazione di uso di stupefacenti ed un’altra per evasione fiscale, entrambe a carico dell’organizzatore e successivamente archiviate, ne hanno fiaccato la resistenza suggerendo l’emigrazione di organizzazione e sede del festival in Spagna, che chiaramente accoglieva l’evento a braccia aperte, con buona pace dei friulani rimasti a bocca asciutta, con la ciceroniana e laconica constatazione che, talvolta, summum ius è anche summa iniuria”.