PortoMarcio Exxx…Polzive!!! L’Interporto di Pordenone sbarca all’Ideal Standard. Spunta la cricca del ducetto: la moglie di Bortolussi e il consigliere della Lega Mauro Tavella.

Le segnalazioni del collegio sindacale rispetto alla nebulosa gestione dell’Interporto Spa sul mistero degli 80 milioni di euri che ballano (vedi Leopost), trovano conferma nelle parole che il sindaco di Zoppola ha consegnato ieri alla stampa, ovvero che il progetto di trasformare il sito industriale dell’Ideal Standard di Zoppola in una zona logistica, sono concrete. L’area si trova a un tiro di schioppo dalla zona industriale Ponte Rosso di San Vito al Tagliamento (Pn) dov’è insediata la Kronospan. In merito alla società Interporto di Pordenone il collegio sindacale, presieduto dalla presidente Sandra Pitton aveva segnalato un’eccessivo sperpero di danaro alla voce “spese di rappresentanza” con affidamenti diretti mai registrati nella sezione Amministrazione Trasparente e la mancanza di un confronto all’interno del Cda (presidente Pascolo, Amministratore Delegato Bortolussi) rispetto a un investimento di 80 milioni di euri. Nessuno sapeva nulla. Ora prende forma l’operazione Ideal Standard. I protagonisti sono: la Iside Srl di Milano che ha acquistato l’area nel febbraio 2021. La societa é intestata all’immobiliarista milanese Vinicio Vanossi. Alla Iside si aggiunge la Starching Srl di Marcello Cerea e Maria Ponrarollo, ma soprattutto la I.S. Srl dell’architetto Baraggia di Lecco. Fra i soci fondatori della IS appare Anna Maria Franco che è la moglie di Giuseppe Bortolussi, l’amministratore delegato dell’interporto di Pordenone che ha misteriosamente dato le dimissioni da tutte le cariche una settimana fa. A dire il vero, la moglie di Bortolussi si è dimessa una decina di giorni fa dalla I.S. e al suo posto è subentrata Elisabetta Corti. Le coincidenze temporali sono strane: Anna Maria Franco si é dimessa una settimana prima delle dimissioni del marito in Interporto spa di Pordenone.

Tornando all’investimento Ideal Standard, l’asse Milano-Lecco-Pordenone si salda con l’ingresso di un nuovo socio nella compagine che dovrà occuparsi di rinfrescare i capannoni di Orcenigo. Si tratta della “Kira Srl” una società messa in piedi da poco il cui amministratore unico è il consigliere comunale della Lega a Pordenone, Mauro Tavella. Tavella che é anche l’organizzatore della “Italian Baja”, assicura che il progetto porterà la creazione di oltre 400posti di lavoro (fonte MV). In cabina di regia della holding che dovrà gestire la sede logistica, attendono un parente molto vicno al ducetto della Delizia.