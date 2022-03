FriuliTossico Exxx…Polzive!!! La bassa pordenonese soffocata da traffico e smog. Per l’Azienda Sanitaria di Jo Polimeni nessun rischio da Kronospan. San Vito resterà senz’acqua e il caso Spaziante

Per capire che la relazione VISPA sulla Kronospan è approssimativa e non ha considerato l’allarme falde abbassate e le emergenze climatiche, basta leggere le concessioni ottenute dalla ditta austriaca per la derivazione acqua di falda che hanno le seguenti caratteristiche: 2.000 m3/a per uso industriale prelevato da pozzo a -40 m; oppure 4.500 m3/a per uso igienico/sanitario prelevato da pozzo a -90 m. Con un rischio siccità altissimo, qualora venisse autorizzato l’impianto, tutta l’aera della bassa pordenonese resterebbe senza acqua. Il dipartimento ha sorvolato su una delle emergenze più incombenti del pianeta.

Il direttore generale dell’Azienda Sanitaria Friuli Occidentale è Jo Polimeni. Dai corpi intermedi, alle categorie sindacali e alla politica, tutti ne invocano le sue dimissioni. Perfino il sindaco di Pordenone (centrodx), vista la disorganizzazione dell’azienda (reparto urgenze/ambulanze-118), ne ha chiesto l’allontanamento. Presidi, manifestazioni e striscioni contro il direttore sono all’ordine del giorno. Da queste considerazioni emergono forti dubbi sulla recente relazione prodotta dall’azienda sanitaria rispetto alla Valutazione di impatto sulla Salute Rapida nel caso della Kronospan. Da ricordare le clamorose dimissioni, un anno fa, del direttore del dipartimento di medicina Roberto Spaziante, in rotta di collisione col direttore del dipartimento di prevenzione Bomben e il direttore Jo Polimeni. Oggi l’azienda valuta le criticità Kronospan. E i dubbi sul report si fanno sempre più pesanti. Per cittadini e amministratori (il consigliere regionale Tiziano Centis e consiglieri comunali) di Casarsa e San Vito, la situazione è catastrofica, smog e traffico hanno raggiunto livelli insopportabili. A giudizio dei valutatori invece, non ci sono pericoli. Nemmeno la questione della tutela del Tagliamento è presa in considerazione. A 150 metri da dove sorgerà lo stabilimento si trova un sito di interesse comunitario, quello del Fiume; gli eventuali danni ambientali non vengono minimamente calcolati. Tuttavia, viene riconosciuta la pericolosità dell’esposizione alla formaldeide, ma tutto rientra nella norma poichè: “…la quota ingerita è assorbita in modo del tutto trascurabile, così come trascurabile è anche l’assorbimento percutaneo. La maggior parte della quota introdotta viene convertita a CO2 ed eliminata a livello polmonare; solamente una quota minore è metabolizzata ed eliminata con le urine”. Motivo per cui, secondo i medici, una sostanza cancerogena può essere ingerita. Per gli squali friulani, gli interessi personali vengono prima della salute dei cittadini. Azienda infetta, regione malata.