CaligoElettorale Exxx…Polzive!!! I patrioti danno le carte alle comunali Fvg: Strappo a Maniago, AzzanoX e Prata. Piccini nuovo capogruppo dei meloniani a Codroipo

Almeno in tre comuni della Destra Tagliamento, AzzanoX, Prata e Maniago, Fratelli d’Italia vuole contarsi. A Fontanafredda invece, grazie all’accordo complessivo col centrodestra, il sindaco uscente, Michele Pegolo ha già trovato l’appoggio dell’intera coalizione. Diverso il quadro a Maniago, dove la Lega, che ha deciso di correre da sola, ha inaspettatamente offerto a Fratelli d’Italia la possibilità di contarsi sul voto. Potrebbe nascere una strana alleanza Forza Italia e Meloniani. A Prata di Pordenone la Lega va da sola e punta sulla vice sindaca Katia Cescon. E Fratelli d’Italia non aspettava altro che avere questa occasione per andare da sola. Certamente Fratelli d’Italia si presenterà da sola ad Azzano X. Il candidato sindaco è Massimo Piccini che dovrà vedersela con il candidato del centro sinistra e del centrodestra che ha schierato Angelo Bortolus sostenuto da Lega e Forza Italia. La conta è iniziata e prosegua nel Medio Friuli. Ieri sera a Codroipo si è riunito il direttivo politico di Fratelli d’Italia per deliberare la proposta sulla nomina del nuovo capogruppo in consiglio comunale. Il portavoce Vincenzo De Rosa ha dichiarato che sarà Roberto Piccini. In attesa della ratifica del consiglio comunale i meloniani passano da un consigliere, Margherit, a tre: De Rosa e Piccini. Secondo il responsabile della comunicazione dei meloniani Simone Mauro, Roberto Piccini avrà un ruolo amministrativo finalizzato a raggiungere gli obiettivi di programma fino al termine del suo mandato; sarà invece compito del portavoce De Rosa coadiuvato da Simone Mauro e Andrea D’Antoni lavorare per predisporre la nuova proposta politica di Fratelli d’Italia nel Medio Friuli.