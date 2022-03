LignanoBaccano Exxx…Polzive!!! Ultimatum di Forza Italia agli alleati: No inciuci Lega-Meloniani. Stasera segretissimo vertice. Fanotto lancia Poletto e spacca Pensieri Liberi di Meroi. Spunta Brini

Dai vertici inconcludenti, sia da parte del centrosinistra che da parte del centrodestra, si è passati agli ultimatum e alla necessità di giungere prima possibile alla scelta del candidato. E qui esplodono i petardi. E’ stato convocato per stasera alla pizzeria San Remo un segretissimo vertice chiarificatore all’interno del centrodestra: Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega. Secondo rimbalzi lagunari qualcosa non torna. Qualcuno della coalizione ha fatto il doppio gioco e gli alleati se ne sono accorti. Per questo motivo, dopo che Rodeano ha rifiutato qualsiasi impegno a candidarsi sindaco, da Trieste si fa pressione per chiudere prima possibile la partita sul candidato. Forza Italia, per sgombrare il campo dai giochetti fra Lega e Fratelli d’Italia, cala sul tavolo ben tre candidati di specchiata esperienza: Carlo Teghil, Silvano del Zotto (salvo impegni di neo dirigente) e Laura Giorgi. In alternativa, compatibilmente con le relazioni con le vivacissime civiche, salgono le opzioni di Manuel La Placa e, notizie dai palazzi triestini, Massimo Brini. Pare che a quest’ultimo sia stato suggerito di smarcarsi da Fanotto, che insiste nella candidatura dell’imprenditore delle discoteche Poletto (MrCharlie), e decidersi ad abbracciare il centrodestra. La questione Poletto ha di nuovo polverizzato la lista di Pensieri Liberi di Vico Mero, vero nodo del contendere di questa fase pre elettorale lignanese. Meroi rifiuta Poletto, di conseguenza il gruppo si è diviso. Potrebbe riprendere il dialogo col centrodestra ma il vaso ormai si è rotto e le porte girevoli si sono grippate. Soprattutto per il fatto che la copertura di Meroi nel centrodestra era stata assicurata da Lega e Fratelli d’Italia all’insaputa di Forza Italia. Per questo motivo la riunione di stasera assume una dimensione di trasparenza che in passato era mancata. Il tempo stringe e, se mercoledì prossimo si riunisce il gruppo di Fanotto, le civiche presentano le prime novità. Nasce “G3Generazioni” il gruppo che riunisce sotto un unico simbolo le tre civiche: Io Amo Lignano; Orizzonte Lignano; Generazione Lignano. Il gruppo riferisce di rimanere alla finestra per capire come si muovono le due coalizioni principali per poi decidere il proprio destino. Prudenza anche nelle altre due civiche: Obiettivo Lignano e Vivi Lignano che attendono gli esiti dei vertici. Sarà sicuramente della partita Italexit di Antonio Falzarano che spera di aggregare due liste per puntare a un buon risultato. Aritmeticamente, con tre candidati sindaci in corsa, il quorum potrebbe scendere e la vittoria fissata sui 1.300/1.400 voti. Rumors triestini fanno pensare che la data del voto possa essere fissata a fine maggio o ai primi di giugno.