LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Assenza “tecnica” per Pavan lunedì in consiglio comunale. Marca visita il consigliere che ha fatto sprofondare nella melma il Friuli. Lega in allarme

Un partito che 4 anni fa aveva raggiunto e superato il 21% dei voti in città, oggi deve fare i conti con assenze e defezioni clamorose. Dall’inizio del mandato Fontanini si sono allontanati, o hanno fatto perdere le proprie tracce: Mezzini, Pittioni, Mazza, Battaglia (introvabile), Raggi e oggi il caso dello scombinato Pavan cui è stato consigliato di starsene alla larga dal consiglio comunale convocato per lunedì dopo gli insulti ai meridionali. Scaricato politicamente anche dal sindaco. Lo tiene in piedi solo la commissaria della Lega Laudicina che si è opposta alla soluzione più logica per evitare ulteriori figure di merda alla città e ai friulani: le dimissioni.

Ufficialmente si tratta di un Green Pass scaduto, in realtà i vertici della Lega del Friuli hanno suggerito al consigliere Pavan (insulti ai napoletani e ai meridionali) di restare a casa. La tensione in casa Lega è già alle stelle, non serve aggiungere altra benzina sul fuoco. I sondaggi rivelano un pauroso stato di crisi. Soprattutto nel capoluogo friulano dove la commissaria cittadina del carroccio, Francesca Laudicina ha inanellato una serie di capitomboli olimpici che hanno fatto sprofondare nell’abisso il glorioso partito di Salvini. La commissaria, dopo il caso Raggi, dopo aver cortocircuitato i conti sull’acquisto del teatro Odeon; i casini alla Net; il tentavo di portare Camillotti alla presidenza dopo la condanna di Mario Raggi; il ripiego su Luisa De Marco, un direttore generale che da un anno manca nella governance della partecipata più importante del comune; la questione delle concessioni degli edifici di proprietà del demanio; i bandi da rifare come il caso del bar Zecchini. Un caos mai visto prima che ha portato a sceglie la via dell’assenza “tecnica” sul consigliere Pavan per salvare ciò che resta delle macerie della Lega a Udine. Lunedì marcherà visita. Così gli è stato consigliato. Anche perché sarebbe stato un insulto verso le istituzioni ospitare colui che ha scambiato il comune per un circo.