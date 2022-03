GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! I soldati russi mandano affanculo lo psicopatico. I missili di Mosca sbagliano i bersagli. In Germania allerta su eventuale uso di armi nucleari.

I soldati e molti ufficiali russi si sono rotti i coglioni dello Zar. Rimbalzi dal Cremlino riferiscono che per Putin questi sono “giorni dell’orrore”. Le cose vanno davvero male per lo psicopatico.

La Russia, in questo primo mese di combattimenti ha dimostrato di avere enormi problemi con i suoi missili a guida di precisione. Le armi hi tech utilizzate nell’attacco all’Ucraina hanno avuto un tasso di fallimento fino al 60%. Lo rivelano fonti governative di Washington. Ciò potrebbe spiegare perché i russi, dopo un mese dall’invasione non abbiano ancora raggiunto molti obiettivi militari come l’eliminazione dell’aviazione Ucraina.

Nel frattempo in Germania , l’ufficio federale per la protezione delle radiazioni sta valutando lo scenario di un eventuale dispiegamento di armi nucleari russe in Ucraina: “Stiamo studiando gli scenari possibili e le armi nucleari sono uno scenario possibile, anche se speriamo che questo non accada mai”. Ha affermato il presidente del BfB Inge Paulin. Le autorità tedesche stanno monitorando da vicino il rischio di fuga delle radiazioni nucleari. Finora non c’è stata un’uscita del genere in Ucraina. Paulin ha rivelato che l’uso delle armi nucleari rilascerebbe sul terreno molte sostanze radioattive. Ma c’è una differenza fondamentale tra un grave incidente al reattore in Ucraina e un rilascio di radioattività attraverso un’arma nucleare. Ha spiegato Paulin.

Le armi nucleari hanno una composizione diversa cui i “radionuclidi” sono di breve durata e si rompono più velocemente.