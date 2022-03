GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! I missili dello psicopatico moscovita sono di seconda mano e sbagliano i bersagli: Allarme in Germania, si pensa allo scudo spaziale.

Secondo la "Bild" un razzo russo Iskander diretto a Kaliningrad (confine Polonia) avrebbe sbagliato traiettoria e colpito Berlino. In Germania è s cattato un avvertimento militare: in caso di emergenza il paese si trova nella direttrice di tutti i più importanti sistemi missilistici russi. A tutt'oggi non c'è nessuno scudo Contro questo pericolo, s econdo le informazioni della Bild am Sonntag, il cancelliere Olaf Scholz (63, SPD) e il suo governo stanno valutando la possibilità di creare uno scudo di protezione missilistica sull'intero territorio federale. Come in Israele, una cupola di ferro sarebbe stata quindi estesa in tutto il paese.