GloryToUkraine Exxx…Polzive!!! Tarcento vergogna del Friuli. Il sindaco Steccati respinge i profughi ucraini. I patrioti fischiati dal pubblico

Durante il consiglio comunale di venerdì scorso, sia l’opposizione di Tomada-Petri-Toffoletti che il consigliere Riccardo Prisciano avevano presentato due mozioni per chiedere che il comune, vista la disponibilità di alcuni immobili, si facesse parte attiva nell’accoglienza dei profughi ucraini. Va detto che il sindaco Steccati (querelante Leopost) aveva ostentato un incontro con il Prefetto per dimostrare la sua sensibilità verso gli sfollati e poi diramato una circolare in cui chiedeva alla popolazione di segnalare l’eventuale disponibilità di alloggi per ospitare i profughi. Dal canto suo, il consigliere Prisciano aveva presentato una mozione in cui impegnava la giunta e il sindaco a non vendere gli alloggi comunali di sua proprietà ed utilizzarli per scopi sociali. I due documenti sono stati bocciati dalla maggioranza e, durante le repliche del capogruppo di Fratelli d’Italia Premoselli, il pubblico presente è sbroccato ed ha iniziato a fischiare.

I patrioti, che a parole per raccattare qualche voto si dimostrano quasi discepoli di Papa Francesco, in realtà sono peggio dei russi. Tarcento e il Friuli affondati nella vergogna.