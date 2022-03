LegaMotosega Exxx…Polzive!!! Al collaudo la svolta moderata Forza Italia-Lega che manda bestia Fratelli d’Italia. Testa a Palermo e nel 2023 in Friuli

Per allargare il consenso e marginalizzare l’ambiguità “Putiniana” che resiste ancora in alcune regioni del Nord Italia, Matteo Salvini e i vertici del carroccio trasformano in simbolo elettorale quello che da parecchi anni si sente rimbombare nei comizi elettorali: “Prima l’Italia”. Uno slogan che diventa facilmente declinabile in ogni regione, compreso il Friuli. Era già stato presentato un primo prototipo a Napoli alle ultime amministrative: “Prima Napoli per Maresca Sindaco”. Ora si tratta di sviluppare un’operazione elettorale e politica che il `Capitano´ ha certamente condiviso con i suoi dirigenti: Fedriga, Giorgetti, Dreosto e che ha ricevuto una potente accelerata dopo che Salvini ha ricevuto l’incoronazione di Berlusconi a Villa Gernetto (“Il futuro leader del centrodestra”). I primi test si terranno probabilmente alle comunali di Palermo dove la Lega si pone l’obiettivo di aggregare attorno a `Prima l’Italia, l’elettorato più moderato e di preparare così la strada per le regionali d’autunno, lanciando la volata magari a un proprio candidato governatore, quel Nino Minardo (segretario della Lega in Sicilia) attorno a cui un pezzo di centrodestra anti-Musumeci sta ragionando. La nuova offerta elettorale è seguita con molto interesse anche in Friuli e, dal test siciliano, si potrà capire se alle regionali del 2023 la Lega si presenterà con questo nuovo simbolo. L’opzione ha già fatto venire un attacco di bile ai patrioti poichè il nuovo progetto è aperto a civici e autonomisti, embrione della federazione di cui però Giorgia Meloni non vuole sentire parlare. Evidentemente la novità in casa Lega, che ha avuto la benedizione di Berlusconi, spingerebbe ancora più a destra Fratelli d’Italia.