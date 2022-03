GrazianoFriulano Exxx…Polzive!!! Il boss siciliano innamorato del Friuli: Confiscate 8 case, 8 autorimesse e 2 terreni a Martignacco.

La passione del siciliano per Tavagnacco, ma soprattutto per Martignacco . Si estendevano fino alla provincia di Udine gli interessi di Vincenzo Graziano . Fra i beni per 10 milioni di euri confiscati all’imprenditore palermitano, 71 anni, esponente di spicco del mandamento mafioso dell’Acquasanta, vi sono anche immobili, società e terreni agricoli catalogati nei comuni di Tavagnacco e Martignacco. E precisamente: L’intero capitale sociale e relativo complesso di beni aziendali della società “A.G. Costruzioni s.r.l.” e della società “Immobiliare 3 srl“, ambedue con sede a Tavagnacco (Ud). 8 autorimesse; 8 abitazioni e 2 terreni agricoli nel comune di Martignacco (Ud).

Evidentemente per l’imprenditore siciliano gli interessi raggiungevano anche la fu “Isola Felice” friulana. Il buon riparo orientale non è bastato però al boss siciliano per sfuggire alla morsa delle forze dell’ordine. Le indagini sono state condotte dai Carabinieri del nucleo investigativo di Palermo. Con il provvedimento è stata dichiarata irrevocabilità della confisca e il patrimonio è entrato a far parte, in maniera definitiva, del patrimonio dello Stato. La confisca è scattata per l’intero capitale sociale e relativo complesso di beni aziendali delle società riconducibili a Vincenzo Graziano .

Graziano nel 1996 era stato condannato a 8 anni di reclusione per associazione mafiosa. Nel 2014 era stato, nuovamente, arrestato nell’operazione “Apocalisse”, dei carabinieri e condannato a 10 anni di reclusione sempre per lo stesso reato. Nel 2016, era stato condannato a 3 anni e 9 mesi di reclusione per riciclaggio, reimpiego di capitali illeciti, peculato e intestazione fittizia di beni.