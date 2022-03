PortoMarcioPordenone Exxx…Polzive!!! Bufera dopo le dimissioni di Bortolussi. Il Collegio Sindacale accusa il CDA: nessuna informativa su un investimento di 80milioni. Spunta IdealStandard per un parente di Agrusti

La Camera di Commercio di Udine e Pordenone, detiene il 79% delle quote della Società. Il comune di Pordenone il 15, poi Interporto e Confinddustria AA. In pratica chi comanda sono Giovanni Da Pozzo (presidente CCIAA) e il ducetto della Delizia-Noncello Michele Agrusti (vice presidente CCIAA, già arrestato a Roma e invischiato in Onda Comunication).

La CCIAA è ora alle prese con un disordine amministrativo spaventoso. Le dimissioni dell’Amministratore Delegato di “Interporto di Pordenone Spa” Giuseppe Bortolussi hanno fatto emergere un pantano sotterraneo di dimensioni clamorose. Come mai un gesto così secco e categorico? La stranezza risiede nel fatto che il ragioniere, fino a poco tempo fa aveva ricoperto il ruolo di presidente del CDA, poi, visti gli ottimi rapporti con ducetto, gli è stato ritagliato su misura l’incarico di Amministratore delegato e consigliere a ben 104 mila euri/anno (il presidente, Silvano Pascolo tira 30mila euri). Il caso Bortolussi trascina con sé i dettagli di una gestione spericolata dell’Interporto. A partire dagli 80milioni di euri cui il Collegio Sindacale ha chiesto conto nella sua relazione. Scrivono gli analisti: “…il documento di bilancio contiene alcune informazioni che non sono mai state oggetto di discussione nel Cda”. Secondo i vertici dell’Interporto, l’impegno di spesa rientra in una ipotesi di potenziamento della dotazione infrastrutturale che richiede la realizzazione di un nuovo polo logistico da 110.000 mq pari a un investimento di quella cifra: 80milioni di euri. Il sito dovrebbe essere quello dell‘Ideal Standard. Nel progetto di ampliamento interportuale il ducetto prevede di sistemare un suo parente stretto. Tuttavia i rilievi sui conti acrobatici dell’Interporto non li faceva solo il collegio sindacale bensì anche il comune di Pordenone. Il sindaco Ciriani aveva inviato una nota nel 2020 in cui chiedeva, avendo la quota del 15%, di razionalizzare le spese. Ciriani: “Risulta elevata l’incidenza del costo del personale (oltre 588mila euri dato 2019) in rapporto al numero dei dipendenti, solo 5″. Il sindaco infuriato e chiedeva ai vertici se avessero ridotto i costi. In realtà nel 2021 sono scesi a 475mila euri.

Tuttavia gli amici sono amici, anche in riva al Noncello e, nel 2019, il presidente Pascolo aveva proposto al Cda, che ha approvato, di assumere un esperto di marketing e promozione col compito di affiancare il presidente stesso e l’amministratore delegato Bortolussi. La scelta è caduta sul vecchio amico Mario Della Toffola: per il “supporto” compenso da 18mila euri/anno. Un Porto Marcio pordenonese coperto di sospetti e di malagestione clamorosi. Oltre alla Camera di Commercio di Udine-Pordenone, fra vertici della cricca spuntano nome eccellenti: Presidente del Cda Silvano Pascolo, Consiglieri: Walter Santarossa (responsabile trasparenza), Guendalina Antoniazzi e Antonia Santini. Porto infetto, regione malata.