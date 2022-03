CinCinContin Exxx…Polzive!!! A che serve una PO se non firma le determine? Il caso di Francesca, la cocca di Cigolot e Finco premiata con 13mila euri-anno.

L’esempio plastico che a Udine il personale politico è di basso livello, è testimoniato dai magheggi e dalle cortesie per gli amici (o le amiche) che s’intrecciano nel sottobosco del governo friulano. Lì si annida il pre-potere che condiziona i disperati che amministrano la città. Il caso di Francesca Contin è da manuale. Alla moglie dell’ingegner Luigi Fantini (attualmente in forze a Trieste) su impulso dell’assessore delegato al personale Fabrizio Ciglot è stata rinnovata la posizione organizzativa relativamente alle risorse umane. Economicamente significa un puglia di circa 13mila euri/anno che l’amica della valligiana Pauletig si porta a casa. Da alcuni mesi però, le determine di concorsi e mobilità (Mobilità esterna cucita per Fantini, concorso pubblico per 3 funzionari, mobilità intercompartimentale…) sono tutte firmate dalla segretaria generale Francesca Finco. La formuletta usata dalla segretaria per sollevare l’amica Francesca Contin, titolare di Posizione Organizzativa a tempi alterni è la seguente: «…Richiamato il decreto sindacale del 2020 con cui è stato conferito alla dottoressa Finco l’incarico di direzione ad interim del servizio gestione risorse umane a decorrere dal 14 dicembre 2020 e “fino alla nomina” di una dirigente titolare». Perché la segretaria ha firmato atti amministrativi pur in presenza effettiva della dirigente titolare del servizio gestione risorse umane? Poteri del sottogoverno udinese. Infatti Francesca Contin, è la responsabile risorse umane che ha firmato l’avviso di selezione per l’assunzione a tempo pieno e determinato del comandante della Polizia Locale. Roba di un mesetto fa. Perché non ha firmato gli ultimi tre provvedimenti? Come insegnano i testi, una Posizione organizzativa si assegna per sgravare il dirigente e nel caso di Udine far firmare atti in cui assume il ruolo del Responsabile Unico del procedimento. A quanto risulta, Francesca Contin, nelle grazie della badante valligiana e della Segretaria Generale, ha ottenuto la massima pesatura economica ma se non firma gli atti non si capisce perchè pagarla. Quota rosa, quota latrinosa. Paga Pantalone.