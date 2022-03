AgroAgrusti Exxx…Polzive!!! Il vice presidente della CCIAA di Udine-Pordenone accusato di aver corrotto un capitano della Tributaria. Il PM chiede 8 mesi di reclusione

Il Pubblico Ministero del Tribunale di Treviso ha chiesto una condanna a otto mesi di gattabuia contro Michelangelo Agrusti il maniaco della Kronospan. E’ accusato di aver corrotto Giovanni Grassi un ex ufficiale della tributaria. Il presidente degli industriali di Pordenone e Trieste regalava al “berretto verde” telefonini, treni di gomme, cenette e hospitallity in un rifugio di montagna, per ottenere in cambio informazioni ricavate dall’anagrafe tributaria e “soffiate” su ispezioni in aziende. E’ una giostra viziosa, tossica e corrotta quella che ha riportato sotto i riflettori il nome di Michelangelo Agrusti, presidente di Confindustria Alto Adriatico, vice presidente (presidente Da Pozzo) della Camera di Commercio di Udine e Pordenone e presidente della Fondazione Pordenone Legge. Ulteriore figura di merda per i poveri soci di un sodalizio presieduto da un presidente manovrato dagli austriaci della Kronospan. Dopo il caos su Interporto di Pordenone (vedi Leopost), gl’incolpevoli iscritti alla Camera di Commercio e Confindustria A.A. leggono che il Pubblico Ministero del Tribunale di Treviso ha chiesto contro il loro presidente una condanna a otto mesi di reclusione (pena sospesa). Ad Agrusti si contesta di aver corrotto Grassi donandogli un treno di gomme invernali e un iPhone a Povegliano (Treviso) come compenso per presunte informazioni e consulenze fornite sull’accertamento eseguito dalle Fiamme gialle sulla Onda Communication SpA, al quale lo stesso ufficiale aveva partecipato quando era in servizio a Pordenone. Al termine della requisitoria, il pm ha chiesto la condanna, oltre che di Agrusti, dello stesso Grassi (quattro anni di reclusione per accesso abusivo al sistema informatico, rivelazione di segreto d’ufficio, reati fiscali e corruzione) e di altri otto imputati; per altri due è stata, invece, chiesta l’assoluzione.

Rimbalza di nuovo la “Onda Comunication” di Roveredo in Piano (PN). Un anno fa un collaboratore dell’azienda di Agrusti era stato condannato dal Tribunale di Pordenone a una pena di tre anni di reclusione, senza le attenuanti generiche, per aver emesso fatture false per un ammontare di 5.684.520 euro più Iva nel corso del 2010 e di 1.339.738 euro più Iva nel 2011. I pagamenti che il Giudice ha ritenuto fossero falsi e per i quali è stata emessa la sentenza passata in giudicato, erano registrati a favore della Onda Comunication Spa.