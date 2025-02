PordenoneSull’Elezione Exxx…Polzive!!! Alle comunali del 13 e 14 aprile decidono i sanitari. I medici scendono in campo con la lista “Pordenone in Salute” per difendere la sanità del Friuli Occidentale. Ne fanno parte Serraino, Elvia Micheli, Paola Bortolin e Tullio Frau. Gli echi di Monfalcone. Le chat private dei dirigenti meloniani contro Salvini (“ministro bimbominkia”).

Ancorché ieri sera (domenica) Alessandro Basso abbia partecipato a un convegno della Lega sull’autonomia differenziata per dimostrare che Pordenone non è Monfalcone dove fra Lega e Fratelli d’Italia il clima è rovente, in riva al Noncello irrompono le vicende sul tema sanità (piano oncologico, strappo del ministro Ciriani all’apertura dell’ospedale), il caso CRO e l’interim al DG Tonutti e rischiano di pregiudicare un risultato positivo per il centrodestra. L’organizzazione della sanità nel Friuli Occidentale “entra” prepotentemente nell’agone amministrativo. Lo si capisce dal “colpo di teatro”, inaspettato, che si è materializzato ierisera. Risulta che a “un paio di mesi circa dalla chiamata elettorale, in città ha preso forma una nuova lista civica la cui particolarità principale sembra essere quella di aver radunato un considerevole numero di professionisti della sanità. Tanto che il nome scelto è Pordenone in salute. “Si tratta di persone che pur non avendo mai fatto politica – trapela collegialmente dal nuovo gruppo – hanno deciso di spendere la propria professionalità per la città, nella speranza di potersi occupare di ciò che conoscono meglio perchè è il loro mestiere”. Se è stata la salute, la molla che ha spinto i primi a ritrovarsi insieme e far maturare l’idea di una lista civica, in poco tempo l’obiettivo si è allargato anche ad un altro tema caldo di questi anni: l’ambiente “Perchè anch’esso alla base dello stato di salute delle persone e, se preservato, valida e primaria forma di prevenzione contro alcuni dei malanni di oggi”. Salute e ambiente però non bastano. Più in generale, “L’idea che la nuova lista civica sta maturando in vista delle elezioni amministrative è di chiamare a raccolta professionisti, figure tecnicamente preparate che possano impegnarsi nei vari settori della vita cittadina”. Qualche nome è trapelato. Sostengono questa nuova lista civica pordenonese figure molto note, come Diego Serraino, già Direttore di Epidemiologia Oncologica del C.R.O. di Aviano; la chirurga Elvia Micheli, cofondatrice al Santa Maria degli Angeli della prima Unità di Senologia della regione; l’infermiera Paola Bortolin, Tullio Frau, fisioterapista e atleta non vedente, consigliere dell’Unione Ciechi; il chirurgo ed ex Primario Giordano Chiara; Giorgio Zanette Primario all’ospedale di Pordenone. Buona parte di loro hanno già annunciato anche la volontà di candidarsi alla carica di consiglieri comunali. Nel giro di qualche settimana la lista civica ha già radunato una cinquantina di persone di diversa estrazione, idee politiche e settore di competenza, tutte accumunate dal pensiero che nel governo della città “si possa e si debba fare di più”. Nei prossimi giorni la civica si presenterà ufficialmente ai pordenonesi attraverso una conferenza stampa, mentre sono già allo studio altre iniziative per illustrare a tutti il costruendo programma elettorale, “anche nella speranza di riportare alle urne i tantissimi sfiduciati dalla politica tradizionale che da troppo tempo hanno rinunciato a dire la loro, a far sentire la propria voce”. Per ora e a tempo di record è già stato preparato quello che sarà il simbolo della nuova lista civica Pordenone in salute, un gruppo che promette di attirare l’attenzione dei molti pordenonesi “che ricorrono frequentemente a dei servizi sanitari che trovano sempre più difficili da raggiungere e anche di coloro che vorrebbero una città più verde e governata con grande competenza”. Riguardo la stima dei dirigenti di Fratelli d’Italia rispetto al leader leghista, sul libro del cronista del Fatto Quotidiano, Giacomo Salvini (che non è un parente), “Fratelli di chat”, i giudizi sono ruvidissimi: “Ministro bimbominkia”; “Cialtrone superficiale”; Un poverello”. L’alleanza implode.