FratelliRicinelli exxx…Polzive!!! I Benito Remix scalzano la Lega dal fortino di Monfalcone: Al varo della nave Mein Schiff da 160 mila tonnellate tutti i maggiorenti nazionali; Ciriani, Amirante e Tubetti. Nessun leghista presente per la più grande commessa del 2025. Si vota col batticuore il 13 e 14 aprile.

La vigilia del voto alle prossime amministrative, soprattutto a Monfalcone e Pordenone, fissato il 13 e 14 aprile segna già l’apertura delle ostilità all’interno dell’Alleanza. I segnali che la campagna elettorale è ben avviata rimbalzano dalla città dei cantieri dove oggi è stato celebrato il varo della nave da crociera “Mein Schiff Relax”. Un gigante del mare da 160mila tonnellate. Solitamente al taglio del nastro e al classico lancio della magnum era presente tutto lo squadrone leghista, dal ministro Giorgetti a Salvini e al sindaco Cisint. Oggi invece nessun esponente della Lega era presente. E’ cambiato il vento? Per converso, come se Monfalcone fosse già nelle mani di Fratelli d’Italia, i meloniani hanno fatto sentire la propria presenza schierando il ministro Ciriani, la senatrice Tubetti e l’assessore Cristina Amirante. Che ha dichiarato: «La realtà di Fincantieri è un fiore all’occhiello della nostra regione: oltre a operare per le più importanti realtà mondiali del mare per commesse di punta, qualificando così il nostro territorio, consente anche alle piccole e medie imprese del Friuli Venezia Giulia con le quali collabora, di crescere e migliorare le proprie tecnologie, grazie a un virtuoso sistema produttivo in rete per la fornitura di parti ed elementi finiti da impiegare nei cantieri navali. Questo è tanto più importante se pensiamo che molte aziende del nostro territorio operano in zone montane o pedemontane, andando a costituire importare sbocco per l’occupazione e presidio per la vita e la vivacità dei territorio». Presente anche il sindaco facente funzioni Garritani che è entrato in rotta di collisione con l’europarlamentare Anna Cisint per via di un comunicato non condiviso. Sono ai ferri corti e l’alleanza rischia di sbriciolarsi sulla candidatura del leghista Fasan. Ma c’è un altro tema che fa perdere in sonno al centrodestra isontino, il caso del “Piano oncologico regionale”, Ziberna ha messo in guardia Riccardi e il DG Antonio Poggiana: non tirate troppo la corda sulla sanità, gli elettori vi puniranno (Palmanova docet). Tornando al punto politico, rilevato dal candidato sindaco Moretti, “La presenza dell’assessore Amirante, della senatrice Tubetti e del sindaco reggente Garritani, oltre alle parole del Ministro Ciriani del tutto positive nei confronti di Fincantieri, segnano un cambiamento significativo nei rapporti dentro il centrodestra regionale e monfalconese”. I rapporti, vedi anche terzo mandato, fra le due forze politiche non sono idilliaci e la scadenza di Monfalcone è combinata con quella di Pordenone dove il candidato è Alessandro Basso di Fratelli d’Italia. Le turbolenze sottotraccia da est a ovest sono scossoni. Il dato oggettivo di oggi è uno: I Benito Remix, dopo Pordenone, sono i nuovi interlocutori politici della città dei cantieri. Scalzata la decennale presenza della Lega.