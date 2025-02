Non poteva mancare la prima sprekopolis del 2025 segnalata nell’area delle Valli del Torre e Natisone. La Comunità omomina è presieduta dal sindaco del piccolo comune di San Leonardo, Antonio Comugnaro (vedi foto) e dai componenti del comitato esecutivo che sono: il vice Luca Balloch e i consiglieri Giuseppe Mareschi; Cesare Pinato e Mauro Steccati. Il Gruppo di Azione Torre Natisone (GAL) ha approvato un intervento volto a sostenere gli investimenti delle strutture ricettive per il turismo esperienziale, inteso quale forma di turismo che si propone di offrire una fruizione orientata a mettere in risalto l’identità locale e il legame con il territorio e le Comunità attraverso il contatto diretto con i luoghi o l’offerta di esperienze. Impegno di spesa di circa 500mila euri. Nel frattempo si affida direttamente alla società S.B Engineering dell’Ing. Barbina il servizio di archivio all’interno degli uffici della Comunità per 15 mila euri. Per il riordino e l’inventariazione e scarto degli archivi della Comunità di Montagna del Natisone e Torre, si impegnano 25 mila euri. Affidamento diretto alla DISMA SAS di Angelo Rigo. Tuttavia tutti questi investimenti per abbellire la cupa valle devono essere diffusi e “processati” verso l’esterno. E cosa si sono inventati gli amministratori della ricca Comunità? Con un atto di indirizzo del Comitato Esecutivo hanno deliberato di assumere un portaborse del presidente che funga da addetto stampa per “gestire i rapporti con i mezzi di comunicazione, informazione istituzionale e comunicati stampa. Sia mai che sfugga alla popolazione la notizia che la Comunità ha destinato 20mila euri per la sistemazione di un sentiero nel comune di San Leonardo del sindaco-Presidente Comugnaro. Questo l’ atto d’indirizzo per l’assunzione del portaborse: “Atteso che la Comunità di montagna del Natisone e Torre non prevede, nella propria struttura organizzativa, un Ufficio Relazioni con il Pubblico, né prevede analoghe figure nella propria dotazione organica; considera opportuno dotare l’Ente di una figura dedicata, ai fini di garantire un’adeguata comunicazione ed informazione verso l’esterno, anche mediante mezzo stampa e canali telematici; dovrà curare l’informazione verso l’esterno in merito alla sfera delle decisioni politiche, mediante redazione di comunicati stampa, organizzazione di interviste e conferenze stampa, gestione dei rapporti con i mezzi di comunicazione, con particolare riferimento alla stampa locale. Preparazione di testi di base per gli interventi del Presidente in occasione di cerimonie o manifestazioni, compresa la ricerca di materiale di documentazione e la predisposizione di tali testi. Nel “Turismo Esperienziale” rientra anche il portaborse.