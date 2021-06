PordenoneSpeciale Exxx…Polzive!!! Rinnovare la classe politica friulana: I centristi di Bini presentano la lista per le comunali di Pordenone. Esclusivo

Se venerdì scorso Forza Italia e Pordenone Civica hanno rispolverato anche l’Udc per confondere le idee all’elettorato pordenonese, ieri Progetto Fvg ha illuminato la proposta politica del centrodestra indicando la via della chiarezza e del rinnovamento da calare per le comunali di Pordenone. A Ciriani il compito di battezzare il partito che si è preso l’impegno di rinfrescare il panorama politica regionale. Con il sigillo del segretario Sergio Bini e gli interventi della coordinatrice della provincia di Pordenone Elisa Palù, del presidente del Frie Alessandro Da Re e del consigliere regionale Edy Morandini, è stata presentata ieri al caffè letterario di Pordenone la la Lista “ProgettoFvg”, contenitore della proposta amministrativa moderata e innovatrice della destra Tagliamento. Alla segretaria Palù il sapore della sfida scorre nel sangue, non a caso è stata una delle più attive organizzatrici d’Italia degli Exrtreme days. In un paio d’anni, fa sapere Da Re, abbiamo messo in piedi un gruppo di 40/50 persone pronto a scendere in campo. Credenziali da brivido che la compagine ha srotolato ieri durante la conferenza stampa: entusiasmo e buona volontà. La risposta più chiara a chi ricorre ancora agli show autoreferenziali e ai riciclati come offerta politica ormai sideralmente lontana dai ritmi della società attuali. In prima fila a salutare il gruppo di Bini, c’era il sindaco Ciriani raggiunto dal coordinatore della sua lista, Massimo Drigo e dai forzisti Cabibbo e Mara Piccin.