PordenoneRibaltone Exxx…Polzive!!! Le poltrone scacciano la crisi. Forza Italia sostiene e rafforza il sindaco delle tasse: Piena fiducia a Ciriani. Sconfessato il capogruppo Nicoli

Rientra la crisi in comune a Pordenone dopo il fulmineo scatto degli azzurri contro la stangata Irpef passata in consiglio comunale. Lunedì scorso il sindaco Ciriani aveva portato in aula il provvedimento che triplicava l’aumento dell’addizionale Irpef ai cittadini. Gli azzurri erano coerentemente usciti dall’aula. Forza Italia, partito antitasse per eccellenza non avrebbe mai potuto approvare una misura del genere. L’aumento passó per un pelo senza i voti di Forza Italia. Il sindaco andò su tutte le furie minacciando espulsioni dalla giunta e purghe ai ribelli. Da Monfalcone, Giuseppe Nicoli, capogruppo in regione tuonava: Vergogna dei pordenonesi.

Poche ore fa è stato diffuso un comunicato a firma di Mara Piccin, Marco Bottecchia e Manuele Loperfido che liquida la questione come una semplice burrasca di stagione. Il testo conferma piena fiducia alla maggioranza pro tasse. Berlusconi impacciato.

«La nostra piena fiducia all’operato dell’amministrazione comunale è e rimane salda. Il voto disgiunto su una parte del bilancio ha riguardato un aspetto che è stato pienamente chiarito durante una riunione fra i vertici di maggioranza dal quale il centrodestra pordenonese ne esce ancora più coeso. La tenuta della maggioranza non è mai stata messa in discussione, anzi si sono messe le basi per un rafforzamento dell’alleanza a sostegno della giunta comunale e del sindaco Ciriani per sostenere con il massimo impegno tutti i provvedimenti che vadano nella giusta direzione per Pordenone e i pordenonesi. Inoltre non vogliamo dare peso, si legge nella nota firmata da Mara Piccin per Forza Italia, Marco Bottecchia della Lega e Manuele Loperfido di Fratelli d’Italia, a quei comunicati che mettono in dubbio la rappresentatività del sindaco e il pensiero della maggioranza». Di chi erano quei comunicati? I pordenonesi di Forza Italia si convertono ai partiti anti impresa e pro tasse.