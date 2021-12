L’autocandidatura di Draghi al Quirinale ha fatto infuriare Berlusconi. Brunetta gongola per palazzo Chigi

In prima fila per raccogliere la sua eredità ci sono i ministri Vittorio Colao, Daniele Franco e Marta Cartabia. Ma non si può affatto escludere, come riferisce Affari Italia, che sia il ministro più anziano, Renato Brunetta, a prendere in mano il testimone dopo la salita di Draghi al Colle. Le sue dichiarazioni nella conferenza stampa di fine anno hanno irritato e non poco Silvio Berlusconi, che sta tentando di arrivare a dama per il Quirinale. Ma oltre al malumore del leader di Forza Italia anche dentro le fila del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle in molti hanno dubbi sul passaggio di Draghi da una poltrona all’altra. Senza l’elezione di Draghi al primo scrutinio andrebbe in scena un caos istituzionale senza precedenti. Ci sarebbe una caduta immediata del governo e un futuro del tutto incerto per l’Italia.