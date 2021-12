Tutte le auto parcheggiate in zona ospedale, via Tolmezzo, piazzale Diacono, via Nimis e limitrofe sono state inondate ieri sera da volantini contro la “Dittatura nazistasanitaria”. E un appello: “Vinci la paura VIVI libero”. Firmato due V in cerchio rosso. La stessa firma di coloro che hanno imbrattato nei giorni scorsi i muri di alcuni istituti scolastici di Udine. La V raddoppiata starebbe per Ri-vendicazione dei diritti.