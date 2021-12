Arrestata Zia Martina, l’insegnante che adescava i ragazzini per farsi trombare nel bed e breakfast

Si faceva chiamare «Zia Martina», l’insegnante di scuola elementare che adescava i ragazzini per farsi trombare in un bed & breakfast di Bari. L’insegnante, che ha 45 anni è stata arrestata dai carabinieri del comando provinciale di Bari per presunti atti sessuali con minori. La donna è indagata per corruzione di minorenni e pornografia minorile per una serie di episodi avvenuti l’estate scorsa.

Alla porcella «Zia Martina» viene contestato di aver prodotto materiale pornografico facendosi riprendere nell’atto di compiere rapporti sessuali con un ragazzo di 18 anni nonché di aver compiuto atti sessuali, nel corso di una video-chat intrattenuta con diversi utenti, anche un minore di anni 14. Il provvedimento degli arresti domiciliari, è stato eseguito dai militari del nucleo investigativo di Bari in una località del nord Italia, dove la 45enne era al momento impiegata come insegnante di una scuola elementare.

Le indagini sono partite dopo alcune segnalazioni di genitori insospettiti da strani comportamenti dei figli.