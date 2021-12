FedrigaBumBum Exxx…Polzive!!! Il presidente annuncia ulteriori investimenti per la sanità. Petardi da Pordenone a Trieste. Capitombolo Sores De Monte tira pacco alla cena aziendale. Il caso dei 4 operatori NoVax

Il responsabile di Progetto FVG di Spilimbergo non ha dubbi: “La sanità del Friuli Occidentale é allo sfascio”. Il sindaco di Pordenone condivide le proteste dei primari contro l’atto aziendale del direttore Polimeni. A Trieste la Lega boccia il documento aziendale che riduce da 4 a 2 i distretti. É un fatto che gli atti aziendali anticipati dalle aziende sanitarie di Pordenone e Trieste abbiano fatto infuriare gli alleati. Per converso, il presiidente Fedriga oggi ha annunciato che non mancheranno cospicui investimenti sulla sanità: “su 1,35 miliardi di investimenti totali tra il 2013 e il 2023, 750 milioni sono stati stanziati da questa Giunta; di questi, 473 verranno immessi sul territorio nei prossimi anni. Un’eloquente testimonianza di quanto la salute pubblica rappresenti, per questa Amministrazione, una priorità assoluta”. Ma da Pordenone a Trieste la tensione é alle stelle.