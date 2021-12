PantanoFriulano Exxx…Polzive!!! In apertura un nuovo centro commerciale a Udine. Bertossi tuona: “Con me non sarebbe stato possibile”. Tondo e la Lega artefici del tramonto commerciale del centro storico

Questa foto dimostra come il deserto aggredirà Udine entro breve tempo. L’immagine è stata scattata domenica scorsa, 19 dicembre, alle 7 del pomeriggio. La via dello shopping friulano desolatamente vuota. I tavolini dei bar sono spogli e i negozi tirano giù le saracinesche ché ormai sono alla canna del gas. Il colpo di grazia al capoluogo friulano è stato tirato lunedì sera quando la maggioranza dei barbari pilotata dal marcualdo Fontanini ha votato in consiglio comunale un documento autorizzativo per l’apertura di un nuovo centro commerciale di 8.900 mq adiacente al Terminal Nord, ampliandolo di quasi il 20%, e aggiungendo 3.800 mq di alberghi, 3.000 di uffici e ben 16.400 di attività di ristorazione, intrattenimento e servizi alle persone. Praticamente una cittadella di 32.100 mq in diretta concorrenza col cuore di Udine. Sulla questione è intervenuto il consigliere comunale Enrico Bertossi che conosce bene la materia essendo stato assessore regionale nel periodo 2003/2008.

«La legge del 2005 che porta il mio nome aveva bloccato tutti i nuovi centri commerciali. Gli esistenti erano stati autorizzati prima e approvati nelle legislature precedenti quasi sempre dal centrodestra, Lega Nord in testa. Per loro sfortuna – osserva Bertossi – sono stati costretti a scrivere in delibera che, con la mia legge del 2005, questo non sarebbe stato possibile e solo con la modifica del 2012 della giunta Tondo si è aperta questa possibilità. Vorrei ricordare che nel 2018 il sindaco Fontanini e i suoi assessori Falcone e Franz hanno battuto palmo a palmo i negozi del centro di Udine dicendo che durante il mio mandato di assessore regionale avevo favorito l’apertura dei centri commerciali e liberalizzato le domeniche, pur sapendo benissimo che era l’esatto contrario. Aggiungo che con la legge Bertossi del 2005 i sindaci avevano potuto deliberare la chiusura complessiva per quasi metà delle domeniche dell’anno, mentre con le modifiche e i pasticci della giunta Tondo si è arrivati alla liberalizzazione totale».

E’ un elemento di chiarezza per i commercianti e i cittadini che, come regalo del nuovo anno si troveranno a dover fare i conti con l’apertura di un nuovo centro commerciale che favorirà l’emorragia dei già pochi clienti che s’incrociano per Udine. La stoccata finale di Bertossi è acuta e densa di significato politico in chiave elezioni 2023: «Non mi aspetto delle scuse. Mi aspetto che gli udinesi nel 2023 li sappiano giudicare come meritano».