PordenoneNelCannone Exxx…Polzive!!! La città candidata a capitale della cultura travolta dagli spacciatori. La Guardia di Finanza arresta un diciannovenne romeno mentre tentava di cedere la droga nel parco cittadino.

Sembra incredibile, eppure da quando Pordenone è entrata nell’olimpo delle 17 città italiane candidate al prestigioso riconoscimento di capitale della cultura per il 2027, i casi di arresti di spacciatori nel parco si sono moltiplicati. I protagonisti sono per la maggior parte stranieri. Il giovane arrestato oggi è un romeno di 19 anni.

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno tratto in arresto un giovane spacciatore con 43 grammi di cocaina e 227 grammi di hashish. Nel corso di un ordinario controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno notato un giovane aggirarsi in maniera sospetta in un parco cittadino. Considerati i precedenti a suo carico, tra cui un recente “avviso orale” emessogli dal Questore di Pordenone “affinchè mantenga una condotta conforme alla Legge”, le Fiamme Gialle ne hanno controllato gli effetti personali, rinvenendovi hashish e banconote di piccolo taglio. La successiva perquisizione dell’abitazione, ha fatto emergere la detenzione di ulteriore stupefacente, per un complessivo di 43 grammi di cocaina e 227 grammi di hashish”.