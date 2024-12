ConfindustrieFriulane Exxx…Polzive!!! L’inaugurazione dell’ITS Academy di Pordenone celebra il disgelo fra le due compagini. Il designato Luigino Pozzo accolto a braccia aperte da Agrusti. Irritazione in largo Melzi.

E’ stata inaugurata ieri a Pordenone la nuova sede dell’ITS. Nuove aule e spazi moderni attrezzati con lo stato dell’arte tecnologico che si innestano in un intero ecosistema formativo progettato per avvicinare gli studenti alle realtà più avanzate del mondo del lavoro, mettendo l’hi-tech al centro del percorso educativo. Mattatore della cerimonia il presidente di confindustria Alto Adriatico, Michelangelo Agrusti. E fra gli invitati, cpon tanto di stretta di mano fra i due, il “designato” di Confindustria Udine, Luigino Pozzo. I rimbalzi dal Noncello restituiscono testimonianze inaspettate di conversazioni molto amichevoli e di progetti comuni. E non solo per gli Its. Secondo “Il Gazzettino”, Non sono mancate due piccole spallate amichevoli in onore, forse, dei vecchi tempi. «Conosco Pozzo – ha detto Agrusti – è un imprenditore di grande umanità. Quello che mancava a Udine». «Sono solo designato – ha replicato Pozzo – ci vorrà un mese per la nomina piena. Sono qui solo come imprenditore». A Udine però, la ruggine è rimasta. Al consiglio direttivo l’apertura di Pozzo verso Agrusti non è gradita.