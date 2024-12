Le Fiamme Gialle di Trieste hanno scoperto in un negozio di articoli casalinghi gestito da cinesi un deposito di 120mila cartine e filtri.

I Finanzieri del Comando Provinciale di Trieste hanno sottoposto a controllo un esercizio commerciale gestito da soggetti di nazionalità cinese, rinvenendo e sottoponendo a sequestro circa 150.000 accessori per tabacchi da fumo, tra filtri e cartine per le sigarette fai da te, posti in commercio senza la preventiva autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In particolare, i militari del I Gruppo Trieste, nel corso di un primo controllo mirato a contrastare l’abusivismo commerciale e la vendita di prodotti contraffatti, hanno rinvenuto in un negozio di articoli casalinghi circa 120.000 filtri e cartine, procedendo a segnalare il titolare all’ Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Appreso che il titolare proseguiva liberamente la vendita degli stessi prodotti, a distanza di poche settimane è

stato effettuato un nuovo controllo dove rinvenivano, abilmente occultate ulteriori 30.000 articoli non conformi alle normative doganali vigenti. Considerata la continuazione dell’illecito, il titolare veniva nuovamente segnalato alle Autorità competenti applicando la conseguente sospensione della licenza commerciale da uno a due mesi e la chiusura definitiva in caso di ulteriore violazione. In entrambi i controlli il titolare dell’attività commerciale non è stato in grado di esibire alcuna autorizzazione alla vendita e, pertanto, i prodotti sono stati sequestrati per contrabbando.