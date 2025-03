PordenoneEccitazione Exxx…Polzive!!! Nella capitale della cultura si acquista l’hascisch spagnolo pagandolo in criptovalute. Sequestrato 1 Kg. Due giovani denunciati.

Fonte Gdf:

“I Finanzieri del Comando Provinciale di Pordenone hanno sequestrato 1 chilo di hashish e denunciato 2 giovani responsabili di aver introdotto droga nel Territorio Nazionale ordinandola su Telegram e pagandola con criptovalute. Nell’ambito del controllo economico del territorio, le Fiamme Gialle del Gruppo di Pordenone hanno intercettato un pacco sospetto, proveniente dalla Spagna, destinato a un giovane della provincia di Pordenone. Verificato – su autorizzazione della Procura della Repubblica di Pordenone – che il collo conteneva 10 panetti di hashish, per un peso di 1.034 grammi, i Finanzieri ne hanno provveduto al riconfezionamento – previa sostituzione del contenuto – ed al posizionamento in una cassettiera stradale che, come atteso dal destinatario, gliene avrebbe consentito il ritiro automatizzato. Il giorno seguente, al termine di un serrato appostamento, il pacco è stato ritirato da 2 giovani incensurati friulani, appena maggiorenni, subito fermati e identificati dalle Fiamme Gialle come i reali acquirenti della

droga, ordinata – come ricostruito nell’immediatezza – su un canale Telegram e pagata in anticipo con criptovalute. In una delle abitazioni dei due, subito perquisite, i Militari hanno rinvenuto altra droga (grammi 29,8 di hashish e grammi 28,7 grammi di marijuana) e 5.170 euro in contanti.

Il padre del ragazzo ha, però, rivendicato di essere il proprietario della marijuana, detenuta, a suo dire, per uso personale, ed è stato, perciò, segnalato alla Prefettura di Pordenone per l’avvio del percorso di recupero.

Droga e denaro, ritenuto il provento dell’attività criminale, sono stati sequestrati.