PordenoneBiCampione Exxx…Polzive!!! Qualità della vita: Trieste e Pordenone nelle TopTen. Udine porta-porta peggior città della regione e del Nord

Udine peggior città del Friuli VG per qualità della vita. Tramontano definitivamente le quotazioni del sindaco-sarcofago del capoluogo friulano. Pordenone resta prima in Italia, come provincia, per qualità della vita mentre come città sale al nono posto; Trieste settima, era in 47esima posizione. Gorizia 42esima, due gradini sopra Udine che precipita al 44esimo posto dal 9° dello scorso anno. Trieste e Pordenone i capoluoghi friulani nella top ten. Ambedue le città hanno rifiutato il sistema porta porta introdotto a Udine da Fontanini-Olivotto-Franz-Govetto. Un poker di disperati che ha devastato la città più elegante del nord. Udine si salva solo se parametrata come provincia, che rimane fra le prime 20, ma sono i capoluoghi che fanno la differenza. E la puntuale analisi di Italia Oggi, pubblicata nel quotidiano economico è illuminante.

L’incapacità della giunta del centrodestra udinese è certificata anche da questa indagine coordinata da Alessandro Polli del Dipartimento di Scienze sociali e economiche dell’Università La Sapienza di Roma. Il paniere è costituito dalle seguenti voci: affari, lavoro, ambiente, sicurezza, reddito, ricchezza, istruzione, sistema salute e tempo libero. A Trieste hanno inciso due grandi leve: formazione, istruzione e reddito e ricchezza. Pordenone è stata premiata per sicurezza e ambiente dove il capoluogo del Noncello, nei sottoinsiemi, si ritrova al secondo e quarto posto in Italia. Il capoluogo della destra Tagliamento eccelle nella raccolta differenziata che non è quella introdotta a Udine dai disperati del centrodestra, ovvero il porta porta. Per gli appassionati, al primo posto si posiziona Parma, che guadagna ben 39 posizioni rispetto allo scorso anno.