TaylorMega Exxx…Polzive La puledra di Carlino sugli spalti a spingere la squadra locale verso il pareggio. 1 a 1 contro l’Union Clodiense

Sabato scorso, Taylor Mega si è presentata allo stadio di calcio di Carlino per la partita dei locali contro L’Union. L’incontro è finito in parità ma gli spettatori sono stati comunque ripagati dalla presenza dell’influencer friulana sulle tribune. Elisia Todesco è da sempre una tifosa del Carlino giacchè lo zio è un dirigente della squadra. Sotto l’aspetto agonistico, resta l’amaro in bocca per il pareggio. I padroni di casa si aspettavano molto di pià e lo stesso presidente della società, Vincenzo Zanutta, era molto deluso per l’esito della gara. «Per noi conta solo vincere» aveva detto qualche giorno fa.