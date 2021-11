FriulanoBaccano Exxx…Polzive!!! Salta il banco deI trio Fontanini-Laudicina-Scapin: Accolta a tempo di record la sospensiva del Contarena contro gli sbagliati. Sospesa la determina di sfratto.

Il sindaco-sarcofago di Udine schiaffeggiato anche dal Tar. Lui e i suoi più stretti collaboratori avano architettato un progetto confusionario per cacciare i gestori del Contarena di Udine entro il 17 novembre. Coglionati dal Tar. La Spritz Time srl ha fatto ricorso contro il comune ed ha ottenuto la sospensiva. Per ora nessuno sfratto. L’avvocato De Pauli cura gli interessi dei gestori del Contarena. Il presidente Settesoldi ha accolto l’istanza di misure cautelari monocratiche; ha sospeso la determinazione impugnata e fissato per la trattazione collegiale la camera di consiglio al 16 dicembre prossimo.

I ricorrenti chiedono di: accertare la natura del rapporto in essere tra le parti da riqualificarsi quale contratto di “locazione” in luogo di contratto di affitto “d’azienda”; accertare e dichiarare la insussistenza dei presupposti per disporne la risoluzione da parte del Comune di Udine; condannare il Comune di Udine al risarcimento dei danni tutti, patiti e patiendi dalla società ricorrente a fronte dei gravati provvedimenti, con riserva di meglio specificare e quantificare tali danni all’esito del precedente giudizio. Con vittoria di spese.