LetameFriuli Exxx…Polzive!!! Va a fuoco il deposito di Mossa (Go) al centro di un traffico illecito di rifiuti di sostanze tossiche. Nel 2019 intervennero i Carabinieri. Le condanne del Tribunale di Gorizia

Un incendio violentissimo, nel tardo pomeriggio di lunedì 15 novembre, ha devastato l’ex stabilimento della Bertolini, a Mossa. Un vecchio complesso industriale, simbolo negli anni passati di prosperità e di posti di lavoro, ridotto oggi miseramente a una discarica, a una bomba ecologica.

Nel 2019 era scoppiato un caso di traffico di rifiuti illecito che venivano stoccati nei capannoni dismessi. Un anno dopo, il comune goriziano era diventato epicentro di indagini che avevano portato Carabinieri e Guardia di Finanza, alle disposizioni della Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, ad eseguire sei misure di custodia cautelare nei confronti di altrettanti soggetti ritenuti responsabili di aver preso parte a un’attività organizzata per il traffico illecito a carattere transnazionale.10 giorni fa a Gorizia si è celebrato il processo in relazione al traffico illecito di rifiuti nell’ambito dell’indagine culminata nel blitz dei carabinieri del 2019 al capannone dell’ex stabilimento Bertolini di Mossa. Inflitte pesanti condanne a carico dei tre imputati, il goriziano Piero Pellizzon, 40 anni, il gradese Giuliano Di Nardo, 49, e il bellunese Alessio Dalla Santa, 45. Per quanto riguarda ciò che è successo lunedì, si sospetta l’origine dolosa. Sono andate in fumo circa 4.000 tonnellate di rifiuti di dubbia provenienza. Fiamme altissime e pericolo di veleni nell’aria. La zona è presidiata dai Carabinieri, presenti anche con il Nucleo Investigativo del Comando dei Carabinieri di Gorizia. I sindaci dei comuni di Mossa e di Cormons raccomandano “di chiudere le finestre e le porte verso l’esterno della propria abitazione e di non sostare all’aperto“. Sul caso intervengono solo gli esponenti politici dei 5Stelle.

“C’è grande preoccupazione per la salute della popolazione. Ci auguriamo vengano effettuati i dovuti controlli per garantire la sicurezza di tutti”, affermano la deputata del MoVimento 5 Stelle, Sabrina De Carlo, e i consiglieri regionali pentastellati, Cristian Sergo e Ilaria Dal Zovo, alla notizia dell’incendio che si è acceso presso il capannone dell’ex stabilimento Bertolini a Mossa.

“Si tratta di un’area che è stata interessata da un’indagine per traffico illecito di rifiuti, che venivano stoccati proprio in quel capannone – ricordano gli esponenti M5S -. Da qui la preoccupazione che i cittadini che abitano lì vicino non respirino sostanze tossiche”.