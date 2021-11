BurrascaElettorale Exxx…Polzive!!! Il Consorzio Bonifica Friuli al centro di un’impetuosa lotta di potere: Il Clan di ZaninMtf punta su Daniele Macorig presidente. Igor Treleani tradisce Riccardi

C’è una componente forzista riconducibile al Clan del presidente ZaninMtf (Pitton, Benigno, Venturini, Bertolini, Boemo, Spada, D’Antoni…Treleani) che si è data come obiettivo quello di svuotare di peso politico il comune più importante dopo Udine, ovvero Codroipo. Lo dimostrano i retroscena clamorosi che sono emersi dietro l’elezione dei 12 componenti dei comuni che saranno rappresentati all’interno del Consorzio Bonifica Friuli Centrale. L’assemblea dei delegati svoltasi recentemente a Udine ha delineato i contorni del progetto che consentirà a ZaninMtf di assicurarsi un buon numero di preferenze per essere rieletto in regione. Emblematica l’apertura dei lavori in sala Ajace condotta dal luogotenente del doge di Talmassons, sindaco Pitton. Il delegato del sindaco di Codroipo, assessore Bianchini, ha letto una lettera-denuncia molto dura rispetto al traffico d’influenze fra amministratori che ha pitturato l’elezione dei 12 nomi. Un accordo scivoloso centrodestra-centrosinistra con l’obiettivo di portare Daniele Macorig, assessore a Manzano, alla presidenza(!!!) del Consorzio Bonifica Friuli Centrale.

Macorig è il nuovo ingaggio di ZaninMtf; regista dell’operazione Igor Treleani, già pupillo di Riccardi e vecchia conoscenza di Macorig. I nomi dei 12 delegati sono illuminanti per capire la densità della fanghiglia: Ivan Boemo, Matteo Cisorio, Roberto Copetti, Del Forno, Tiziano Felcher, Giacomuzzi, Macorig, Palmina Mian, Montagnese, David Pontello, Tiziano Venturini, Sandro Vignotto. C’è anche lo zampino della Lega tramite l’assessora Zilli che ha imposto il nome del suo portaborse, Ivan Del Forno, come rappresentante di Pasian di Prato.

Superata la fase politica ora si attende la conferma dell’incarico dei 12 eletti ed entro metà dicembre sarà convocata l’assemblea che eleggerà il nuovo presidente, Daniele Macorig, e i due vice, uno in quota Consorzio e uno in quota comuni. Resta il dubbio dei voti ottenuti dall’uscente Rosanna Clocchiatti, ma pare che contro l’avanzata del nuovo centro d’interessi elettorali, nulla potrà fare.

Al presidente della deputazione è riconosciuta una indennità di carica di 50 mila euri/anno più rimborsi spese, mentre ai due vice circa 20mila euri a testa. Andasse in porto questa operazione per Macorig sarebbe un bel regalo di Natale. All’indennità di assessore comunale e di segretario del presidente di commissione regionale Giuseppe Sibau, si aggiungerebbe quella del Consorzio: totale circa 80mila euri-anno. Piatto ricco, mi ci ficco alle spalle dei codroipesi traditi da ZaninMtf e degli allocchi che sono stati risucchiati dall’ingorgo del nuovo centro d’interessi politico friulano.

Sullo sfondo il ruolo del Consorzio Bonifica Friuli Centrale. Perchè tanta attenzione? Oltre al serbatoio di voti che dovranno finire nella scheda di Zanin, i Consorzi avranno una funzione decisiva anche nella gestione dei fondi del Pnrr. Voilà.