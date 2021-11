CarognaVirus Exxx…Polzive!!! I presidenti di regione chiederanno al Governo restrizioni solo per i non vaccinati. Il Friuli andrà in zona gialla temperata.

Dalle agenzie:

“Le Regioni sono pronte a chiedere al governo restrizioni per i non vaccinati. Ad annunciarlo è stato il presidente della Liguria Giovanni Toti dopo una telefonata con il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano Fedriga. «Chiederemo al Governo come Regioni che le misure restrittive legate alle fasce di colore valgano per le persone che non hanno fatto il vaccino, non per le persone che lo hanno correttamente fatto – afferma Toti – Se qualcuno deve essere convinto sono coloro che non si sono vaccinati, le misure che devono essere prese, lo devono essere solo per i non vaccinati, non certo per chi ha fatto fino in fondo il suo dovere».

Ieri era stato Fedriga, commentando la situazione della pandemia in Friuli Venezia Giulia, a un passo dalla zona gialla, a precisare: «Non possiamo fare pagare il prezzo di eventuali nuove chiusure ai vaccinati, che hanno difeso se stessi e gli altri, partecipando alla campagna vaccinale. Il Fvg andrà in zona gialla, ma per fortuna questo prevede misure ancora molto contenute. Tuttavia, il passaggio alla zona arancione sarebbe drammatico per l’economia, è una cosa che non possiamo e non dobbiamo permettere».

Per Toti, «probabilmente bisognerà andare oltre e intervenire su durata e utilizzazione del Green pass». In particolare «si può condizionarlo, con un regime a “due velocità”: il certificato verde vale per tutti gli usi ad oggi concessi solo se ottenuto con la doppia dose di vaccino, non con il tampone».

«Se i dati peggioreranno, è una strada da percorrere – dice – . Chi si è vaccinato, proteggendo sé stesso e la sua famiglia, ha diritto di vivere una vita normale. Chi no, con il tampone potrà solo accedere ad attività essenziali alla sopravvivenza: potrà lavorare, fare acquisti indispensabili (alimentari, farmaceutici) ma non frequentare luoghi dove mette a rischio la propria salute e anche quella altrui». «Oggi il bene supremo è tutelare salute e benessere di tutti. Non si può – per la paura, l’egoismo e la posizione contestataria di alcuni – richiudere il Paese» conclude Toti.

Chi non è convinto rimane appunto Luca Zaia, e senza di lui è difficile muove il fronte delle Regioni compattamente: «Non abbiamo in animo alcun lockdown per chi non è vaccinato», aveva spiegato ieri. Sostenendo che «le mie considerazioni, in Italia, riguardano anche la Costituzione, questo tipo di lockdown mi sembra di difficile applicazione». Tutti del resto, a partire da Toti, sanno che non sarebbe facile attuare una misure del genere. Ma è innegabile che, pressati dalle forze produttive che temono un altro inverno allucinante, l’argomento non è più un tabù né giuridico né politico, tanto più che alcuni Laender come la Sassonia stanno cercando la loro strada verso delle restrizioni circoscritte solo ai no vax duri e puri”.