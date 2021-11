MangiatoiaFriuli Exxx…Polzive!!! Spunta il rimborso spese a forfait di 500 euri-mese che il sindaco di Lignano aveva nascosto. Raggiunta la cifra record di 6 mila euri-mese. Il sindaco di San Michele tira la metà.

Due regioni, Veneto e Friuli, unite dall’Adriatico ma separate dalle mesate dei sindaci. L’esempio di questi giorni è formidabile per capire quanto il Friuli sia una regione di patentati paraculi. Nel consiglio comunale del 30 agosto scorso, i consiglieri avevano votato all’unanimità l’introduzione delle nuove indennità di funzione deliberate dalla giunta regionale del Friuli. Il documento votato in aula non conteneva però la voce relativa ai rimborsi spese viaggio. E’ rimasta nascosta nei cassetti della segreteria. Magicamente, il goloso surplus è spuntato nella determina del 12 novembre scorso in cui, alla super mesata del sindaco di 3.020 euri/mese più l’80% di comune turistico, viene aggiunto un rimborso spese a forfait di 500 euri. Il corrispettivo mensile intascato dal primo cittadino del comune friulano sale a 6.000€ mese. Una cifra stellare se confrontata con il suo collega, Flavio Maurutto, sindaco del comune di San Michele al Tagliamento, provincia di Venezia. Il compenso di Maurutto è di 3.067€ mese. Va ricordato che Bibione, frazione del comune veneto di San Michele al Tagliamento (Ve), raggiunge un numero di presenze di turisti doppia rispetto a quella di Lignano: 6milioni contro 3. In pratica in Friuli le indennità sono inversamente proporzionali all’impegno degli amministratori: meno fai, più sei pagato. San Michele è un comune di 11.800 abitanti, Lignano 7.000. Un incredibile mangiatoia che fa impallidire tutti i sindaci delle altre regioni d’Italia.