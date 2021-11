CaselloSentimento Exxx…Polzive!!! Friuli batte Milano: Sequestrati vicino a Palmanova oltre 50Kg di Cocaina sopraffina. Era destinata ai festini natalizi “TerrazzaSentimento”

Arrivano le feste e i porcelli s’interessano del menù. In questo caso Cocaina di livello appena sequestrata nel parcheggio del centro commerciale di Bagnaria Arsa vicino al casello autostradale di Palmanova. Tre persone di nazionalità croata sono state tratte in arresto per traffico di stupefacenti. Nella zona di Bagnaria Arsa, non lontano dal casello autostradale, una pattuglia di Baschi Verdi è stata allertata per la presenza di un furgone Mercedes con targa croata, il cui conducente spostava continuamente uscendo a sua volta dal veicolo con atteggiamenti sospetti. Una volta individuato il mezzo, i finanzieri hanno notato lo scambio di alcune buste di carta tra il conducente del furgone e gli occupanti di un’autovettura Audi di grossa cilindrata, con targa tedesca, sopraggiunta pochi istanti prima. La pronta reazione dei militari ha permesso di sorprendere e arrestare in flagranza di reato i conducenti dei due mezzi e un’ulteriore passeggero a bordo dell’auto, tutti di nazionalità croata, sequestrati 55,62 chili di cocaina, oltre all’auto di grossa cilindrata e al furgone Mercedes. Pochi mesi fa ad Aiello era stato scoperto in un rudere abbandonato, oltre un quintale di Cocaine.