BurrascaInvasione Exxx…Polzive!!! Scacco alla Lega: Aumenta l’arrivo dei migrantes a Udine. Stanziati 4 milioni e mezzo di euri per accoglierli. La Polizia Locale acquista un faretto da 2.500 euri per il drone da rintraccio.

Per accogliere i minori non accompagnati il comune di Udine ha stanziato 4milioni e 555 mila euri. In alcuni casi il costo dei minori supera i 250 euri a testa al giorno. L’appalto é così composto:

Il primo periodo va dal 6 dicembre 2021 al 31 dicembre. Tariffa di 65 euri a testa per accoglimento in regime ordinario, totale: 114.985,00€;

Periodo dal 1°gennaio 2022 al 31 dicembre, importo di 125€ a testa per i minori che necessitano di un servizio di emergenza sanitaria. Il totale é di 1.614.212,50€.

Periodo dal 1°gennaio 2023 al 31 dicembre stesso importo di cui sopra, relativamente ai minori che necessitano di emergenza sanitaria: 1.614.212,50€. 125€ a testa.

Periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 settembre: 1.211.765,00€. Ovvero 250,00€ a testa al giorno a favore di beneficiari per i quali si renda necessario l’isolamento fiduciario.

Dopo 3 anni di paturnie fascioleghiste su telecamere, presidi di polizia locale, jeep anti talebani, pistole elettriche e lamenti periferici, siamo al punto di partenza. Honsell o no, la gestione immigrazione, sotto il governo dei Benito-Remix a Udine è miseramente fallita. Anzi, per dimostrare che a palazzo D’Aronco c’è ancora speranza, il comandante della Polizia Locale Del Longo, si è lasciato intortare dai suoi agenti ed ha acquistato 1 faretto luminoso per il drone con gimbal stabilizzato a 3 assi con led ad alta potenza, per illuminazione notturna. Costo 2.300 euri!!!. Chissà se questo sarà il suo vero utilizzo? I maligni sospettano che il macchinario verrà invece usato per riprendere gli agenti della Polizia Locale durante le festività natalizie.