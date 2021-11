GramolePrealpine Exxx…Polzive!!! Selezioni per il nuovo direttore del Carrozzone friulano delle Comunità. Aperte le iscrizioni. Sarà un incarico fiduciario, decide il presidente Bottecchia

Tutto regolare, ben s’intende, tuttavia per gli aspiranti ci sono poche speranze. Si tratta della selezione per l’incarico di direttore generale della nuova Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane che comprende i comuni di: Arba, Castelnovo del Friuli, Cavasso Nuovo, Clauzetto, Fanna, Maniago, Meduno, Montereale Valcellina, Pinzano, Sequals, Spilimbergo, Travesio, Vajont, Vito d’Asio e Vivaro. Il presidente della Comunità è Demis Bottecchia, sindaco di Fanna 〈Pn〉 con 1.500 abitanti, sarà lui che dopo aver espletato un colloquio conoscitivo, sceglierà in modo discrezionale il soggetto da incaricare nell’ambito di quelli giudicati idonei, prescindendo dal punteggio assegnato dalla Commissione. E’ il famoso concorso 110 per dirigenti. Tutto già preconfezionato.

Le domande dei candidati devono essere inviate entro e non oltre il termine del 21 novembre alla Comunità di Montagna delle Prealpi Friulane Ufficio Unico del Personale. Il trattamento economico per l’incarico è pari a 73.280,00 onnicomprensivi. Come esempio, il presidente Bottecchia, sindaco per la terza volta di un comune di 1.500 abitanti, tira una mesata di 4.300 euri/mese rimborsi compresi. Il Comitato esecutivo è composto da: Juri Del Toso, Igor Alzetta, Andrea Carli ed Enrico Sarcinelli. Sul sito della Comunità tutte la pagine sono ancora in allestimento. Gli organi politici si sono insediati il 29 maggio scorso. A cosa servono le Comunità se solo nel Pordenonese ne sono state create ben 2? Le gramole della politica sono affamate e occorre soddisfare la golosità degli amministratori e dei direttori generali che sono scelti dalla politica stessa. E’ tutta una giostra. Ma il paradosso della “Prealpina” è clamoroso. É presieduta da un sindaco di un comune di 1.500 abitanti in provincia di Pordenone. Decide e controlla Bottecchia.