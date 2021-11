BurrascaBorghi Exxx…Polzive!!! Sul vaccino l’economista della Lega fa esplodere un petardo contro Fedriga. Scintille in rete.

L’impetuoso deputato della Lega Claudio Borghi, noto per le sue posizioni sovraniste e anti euro, lancia su twitter un siluro atomico all’indirizzo del presidente del suo stesso partito Massimiliano Fedriga. Borghi scrive che Fedriga sta diventando “geniale”.

Ormai il vaccino ha creato una non trascurabile divisione fra i parlamentari e i presidenti di regione. Borghi prende spunto da una dichiarazione di Fedriga per canzonarlo con ironia. Il presidente della regione Friuli VG aveva affermato che: «Non abbiamo intenzione di proporre restrizioni per i non vaccinati, ma in caso di restrizioni generalizzate i vaccinati devono essere più liberi». Claudio Borghi replica: «Fantastico» e aggiunge: «Non voglio rinchiudere le donne, rinchiudo tutti tranne gli uomini». La rete va in tilt e le reazioni dei seguaci di Borghi contro Fedriga non si sono fatte attendere: “Fedriga, se si votasse oggi per il Friuli prenderebbe una bella legnata”. “E’ lì solo grazie a Salvini. Se non fate qualcosa grazie a Fedriga vagonate di voti andranno alla Meloni”. “Fedriga dev’essere in crisi d’identità”. Un altro: “Mi pento di averlo votato”.