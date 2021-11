FratelliD’Italia Exxx…Polzive!!! Giorgia scarica Berlusconi in corsa per il Quirinale. Luca Vidoni sfiducia l’azzurro Enrico Berti e la maggioranza consiliare di Udine. Alta tensione sul caso Valentini

La delegazione di Fratelli d’Italia in consiglio comunale a Udine non ha partecipato al vertice di maggioranza della settimana scorsa e nemmeno alla capigruppo di lunedì. Quella che ha delineato l’ordine dei lavori del prossimo consiglio comunale di Udine in programma il 22 novembre. Rimbalzi di palazzo assicurano che i patrioti friulani non parteciperanno nemmeno alla riunione di maggioranza prevista per stasera o, per riparare, domani. I periferici di Fontanini si trovano compressi dentro un cortocircuito ad alto voltaggio a causa delle clamorose influenze che il presidente Berti compie nella gestione dei lavori d’aula. A partire dal caso del consigliere e presidente di commissione Valentini cui Berti non ha mai fatto mistero di voler sfilare il suo ruolo in favore di Pizzocaro o Bortolin. Lo strappo dei patrioti nei confronti di Forza Italia è confermato dagli escamotage che il presidente Berti ha elaborato per mettere in pratica il depotenziamento di Fratelli d’Italia togliendo la presidenza di commissione al neo iscritto Marco Valentini. Un progetto miseramente fallito che era stata concepito ancora nel mese di settembre scorso con la mozione di revoca presentata in consiglio da Pizzocaro. Il coperchio è saltato nell’ultimo consiglio comunale quando, decidendo in completa autonomia, il presidente forzista Enrico Berti aveva chiesto il voto segreto dei consiglieri sul documento contro Valentini reo di essere passato da Autonomia Responsabile a Fratelli d’Italia. L’operazione fallì solo perchè tra le fila dell’opposizione mancavano 3 consiglieri. Che si trattasse di un blitz di Berti lo si era capito dai sotterfugi con cui il documento contro Valentini era approdato in aula. Del suo deposito al protocollo erano al corrente solo i membri dell’opposizione. In questo senso, anche se i protagonisti ostentano dialogo e concordia, si può affermare che la maggioranza di Fontanini è agonizzante ed è tenuta in piedi solo col fil di ferro. Berti, Cigolot e Barillari dialogano di nascosto con l’opposizione in funzione 2023 e chi se n’è accorto sono quelli di Fratelli d’Italia. In quanto ai rimbalzi romani Giorgia Meloni, dopo che Berlusconi ha risposto per primo all’appello di Enrico Letta a discutere di Quirinale, ritiene che le probabilità del leader di Forza Italia di salire al colle siano in discesa. La Meloni ha un altro progetto ed è quello delle elezioni anticipate appena dopo l’elezione del capo dello stato. Per tutta una serie di indecifrabili coincidenze Udine potrebbe fare da battistrada e segnare la nuova via del centrodestra. A Trieste guardano con attenzione al grado di litigiosità dei friulani, il collante con cui riunire i galletti patriarcali ha un nome: Lista Dipiazza. Esportazione triestina in terra veneziana.