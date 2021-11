CaligoVaccino Exxx…Polzive!!! La direzione centrale salute FVG salva i sanitari vaccinati all’estero con fiala non autorizzata dall’EMA. Amato De Monte potrebbe prenotare il richiamo. Lo farà?

L’uscita di sicurezza per i sanitari No-Vax friulani che, non fidandosi della scienza occidentale hanno scelto la sperimentazione cinese o moscovita, possono tirare un sospiro di sollievo. La direzione generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute ha emesso una circolare ripresa dalla direzione centrale del Friuli Venezia Giulia avente per oggetto: ”Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all’estero con un vaccino non autorizzato da EMA”.

Per le persone, o i sanitari, che siano stati vaccinati immunizzati all’estero con farmaci non autorizzati da EMA più di 6 mesi fa (180 giorni), o che non abbiano completato il ciclo primario con tali vaccini, la prestazione è disponibile nei sistemi informativi regionali. Sarà cura del personale dei centri vaccinali verificare la necessità di somministrare una sola dose o il ciclo completo. E’ necessario che gli utenti portino con sé all’appuntamento il certificato vaccinale rilasciato all’estero. La prestazione sarà prenotabile a partire da venerdì 12 novembre.

Sembra quasi una via d’uscita governativa per stemperare le polemiche che si erano sollevate in seguito alla nomina di Amato De Monte alla direzione della Sores (Struttura operativa regionale emergenza sanitaria) del Fvg. Come si ricorderà, e non c’è stata nessuna smentita, il già Direttore del Dipartimento di Anestesia e Rianimazione dell’Ospedale di Udine, si sarebbe vaccinato con una dose del cinese “Sinopharm”, autorizzato dall’Oms ma non dall’Ema e dunque non riconosciuto in Italia. L’estate scorsa, nel pieno della bufera, molte forze politiche, tra le quali il Pd, erano intervenute sulla vicenda criticando De Monte soprattutto per la scelta del vaccino. Oggi il via libera, datato 4 novembre, che permette a coloro che si sono vaccinati con la fiala non autorizzata dall’EMA di poter ottenere la dose di richiamo. Calendario alla mano, il turno di De Monte dovrebbe calendarizzarsi verso la fine di gennaio. Si sottoporrà il direttore alla scienza europea o al ciclo completo dopo che aveva rifiutato i vaccini autorizzati dall’EMA? Al CUP sono aperte le prenotazioni.